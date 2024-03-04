الإثنين 04 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

النقل تنشر صورًا لتقدم أعمال تنفيذ محطة الصب الجاف بميناء الدخيلة بالاسكندرية "صور"

محطة الصب الجاف بميناء
محطة الصب الجاف بميناء الدخيلة بالإسكندرية

نشرت  وزارة النقل صورا عن  تقدم الأعمال فى تنفيذ محطة الصب الجاف بميناء الدخيلة ضمن المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها  بميناء الدخيلة وذلك في إطار تنفيذ خطة إنشاء  ميناء الاسكندرية الكبير، حيث يتم  إنشاء محور السخنة – الإسكندرية اللوجستي المتكامل للحاويات للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط والذي يعتبر أكبر ممر لوجستي لخدمة التجارة العالمية بين الشرق والغرب.

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وزير النقل يستعرض خطة تطوير الموانئ المصرية

 نسبة تنفيذ أعمال الردم 85% بمشروع إنشاء محطة الصب الجاف بميناء الدخيلة

وبلغت  نسبة تنفيذ أعمال الردم 85% بمشروع إنشاء محطة الصب الجاف بميناء الدخيلة والنسبة الإجمالية لتنفيذ المشروع بلغت 41% الذي يهدف إلى إنشاء رصيف بطول 1150 مترا وعمق 15م  وظهير خلفى 300 ألف م2 والعمل يتم لتكون المحطة قادرة على استقبال 4 سفن بطول 240م ومن المخطط أن يضيف طاقة استيعابية تقديرية من 6-7  ملايين طن إضافة / السنة.

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وزير النقل يتابع معدلات تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بميناء الدخيلة

وفى هذا السياق أكد  الفريق كامل الوزير وزير النقل  في تصريحات صحفية على هامش جولته بالميناء أهمية الاستفادة من موقع مصر الجغرافي الفريد على البحرين الأحمر والمتوسط ووجود أهم ممر ملاحي عالمي فيها وهو قناة السويس وقيام وزارة النقل بدورها من خلال تنفيذ مجموعة أهداف استراتيجية في عدة محاور كان المحور الأول منها خلق ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج (الصناعي – الزراعي - التعديني – الخدمي) بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وآمنة مرورًا بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية المتكاملة.

واضاف الوزيرأنه تم التخطيط لإضافة أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 65كم بأعماق تتراوح من (15-18) مترا أهمها موانئ برنيس/ سفاجا/ السخنة/ الأدبية/ نويبع على البحر الأحمر وموانئ العريش/ بورسعيد/ دمياط/ أبو قير/ الإسكندرية/ جرجوب على البحر المتوسط ليصل إجمالي أطوال الأرصفة في الموانئ البحرية إلي 100كم بالإضافة إلى إنشاء حواجز أمواج بأطوال 15 كم وتعميق الممرات الملاحية لتستوعب الموانئ 400 مليون طن سنويا بدلا من 185 مليون طن و40 مليون حاوية مكافئة سنويا بدلا من 12 مليون حاوية مكافئة وفي هذا الإطار، تم وجار الhنتهاء من تنفيذ عدد من المشروعات بالموانئ المصرية 
منها مشروعات ميناء الإسكندرية الكبير.

النقل تنشر تصويرا جويا للقطار الروسي خلال التشغيل اليومي على خطوط السكك الحديدية

محطة الصب الجاف بميناء الدخيلة
محطة الصب الجاف بميناء الدخيلة
محطة الصب الجاف بميناء الدخيلة
محطة الصب الجاف بميناء الدخيلة
محطة الصب الجاف بميناء الدخيلة
محطة الصب الجاف بميناء الدخيلة
محطة الصب الجاف بميناء الدخيلة
محطة الصب الجاف بميناء الدخيلة
محطة الصب الجاف بميناء الدخيلة
محطة الصب الجاف بميناء الدخيلة
محطة الصب الجاف بميناء الدخيلة
محطة الصب الجاف بميناء الدخيلة
محطة الصب الجاف بميناء الدخيلة
محطة الصب الجاف بميناء الدخيلة
محطة الصب الجاف بميناء الدخيلة
محطة الصب الجاف بميناء الدخيلة
تنفيذ محطة الصب الجاف ميناء الدخيلة لبحرين الأحمر والمتوسط ممر لوجيستي خدمة التجارة العالمية الشرق والغرب

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