"النقل" تنشر فيلمًا تسجيليا لمحطة تحيا مصر بعد مرور عام على تشغيلها

نشرت وزارة النقل فيلما تسجيليا بمناسبة مرور عام على بدء التشغيل التجريبي لمحطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، وهي المحطة التى يتم بها عدد من المشروعات الاستثمارية، والتي تم افتتاحها فبراير العام الماضي، ويعد من المشروعات القومية التي تمت في قطاع النقل البحري.

تقرير إعلامي بمناسبة عام على تشغيل محطة تحيا مصر

جدير بالذكر أن وزارة النقل أصدرت تقريرا إعلاميا بمناسبة مرور عام منذ بدء التشغيل التجريبي لمحطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، حيث تضمن التقرير أنه في الثاني عشر من فبراير العام الماضي (2023) انطلق أحد أهم المشاريع القومية في مجال النقل البحري.

وبدأ التشغيل التجريبي لمحطة تحيا مصر (متعددة الأغراض على الأرصفة 55-62 بميناء الإسكندرية) بعد عمل دؤوب وكفاح مستمر على عدة محاور بالتوازي سواء في إنشاء وتشييد البنية التحتية من ساحات وأرصفة ذات مواصفات عالمية أو شراء وتركيب أحدث معدات تداول البضائع مع تركيب منظومة قياسية لتكنولوجيا المعلومات، كذلك استقطاب وتجهيز أطقم التشغيل مع تنفيذ خطة تدريب على أعلى مستوى داخل وخارج البلاد وكل ذلك رغم تحديات ازمة كوفيد 19 والحرب الأوكرانية، كذلك نجحت الشركة في تأسيس شركة المشروع (Trans Misr Terminal ) وتوج هذا المجهود بالافتتاح الرسمي للمحطة في 15 يونيو 2023 بتشريف السيد رئيس الجمهورية في حفل كبير بحضور لفيف من السادة الوزراء والقيادات التنفيذية بالدولة وأعضاء المجالس النيابية وكبار المستثمرين المحليين والدوليين ورموز المجتمع البحري العالمي.

وأشار تقرير وزارة النقل أنه وبعد مرور عام تقريبا على بدء تشغيل المحطة، وفي ظل الجهد المبذول من إدارتي التشغيل والتسويق لجذب أكبر عدد من الخطوط الملاحية العالمية، نجحت شركة المشروع في التعاقد مع 6 خطوط ملاحية عالمية مختلفة، وتم استقبال ما يزيد عن 280 سفينة منذ بداية التشغيل التجريبي للمحطة وحتى الأن، كما ارتفعت معدلات الشحن والتفريغ والاستغلال الأمثل للأرصفة مما مكن المحطة من استغلال امكانياتها الفنية واستقبال سفن ذات احجام كبيرة لأول مرة بميناء الإسكندرية وبحمولات أكبر تتراوح من 9 الى 12 ألف حاوية، وأخيرا 15 ألف حاوية، ففي الرابع من فبراير 2024 استطاعت المحطة استقبال السفينة CMA CGM T.ROOSEVELT التابعة للخط الملاحي العالمي CMA CGM، وهي أكبر سفينة حاويات وصلت ميناء الإسكندرية حتى الأن والتي تصل حمولتها الكلية الى 150 ألف طن وتستطيع حمل 15 ألف حاوية مكافئة، كما أن طولها يصل الى 366 مترا وعرضها 48 مترا وغاطسها 16 مترا وخلال رسوها بالمحطة تم تداول عدد 1860 حاوية (شحن / تفريغ).

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