الخميس 29 فبراير 2024
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مصر

سويلم: حصر منافع الري وتسجيلها على قاعدة بيانات وإعداد مقترح لإستغلالها استثماريا

وزير الموارد المائية
وزير الموارد المائية والري

أكد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، على ضرورة متابعة والعمل على زيادة معدلات تحصيل مستحقات الوزارة بالتنسيق مع أجهزة المحافظات المختصة وشركات مياه الشرب والصرف الصحي، وتحقيق المستهدف الشهري للإدارات طبقا للخطة الموضوعة من قبل وحدة التحصيل المركزية بالديوان، والإفادة بتقرير دوري عن التقدم في التحصيل وأسباب عدم تحقيق المستهدف، بالتزامن مع قيام كل إدارة بالتنسيق مع الإدارة المركزية للأملاك لحصر جميع منافع الري التابعة للوزارة وتسجيلها على قاعدة البيانات المعدة لحصر الأملاك ذات الصلة في ضوء القانون ١٤٧ لسنة ٢٠٢١، وإعداد مقترح لاستغلالها بالتنسيق مع مساعد الوزير للإستثمار والشركات، وبيان ما تم اتخاذه من إجراءات حيال المخالفات الواقعة عليها.

كما شدد الدكتور سويلم، خلال إجتماع مع رؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والرى، على متابعة تنفيذ منشور التميز غير الاعتيادي وإعتماد تشكيل واختيارات لجان الإختيار بالإدارات بنطاق المحافظة قبل إرسالها للقطاعات والجهات المختصة والتأكد من عمل لجان الشكاوى ومراجعة أعمالها وموقف حسم شكاوى صرف الربع السابق.

ووجه الدكتور سويلم، بقيام الإدارة المركزية للموارد المائية والري لمحافظة دمياط بالإفادة عن موقف المستعمرة السكنية بجوار سد وهويس دمياط والإفادة بتقرير عن موقف شغل الوحدات السكنية بها، ومراجعة موقف تشكيل لجنة تحديد إيجار المثل للوحدات السكنية وكذا أعمال اللجنة والقيمة التي تحددها للوحدات السكنية التابعة لإشراف الإدارة.

وفى محافظة بنى سويف،  وجه الدكتور سويلم بقيام قطاع التفتيش الفني والمالى والإدارى بالديوان العام بمراجعة موقف الإزالات في نطاق إدارة حماية نيل بني سويف، وقيام الإدارة المركزية للموارد المائية والري لمحافظة بني سويف بالتنسيق مع الإدارة المركزية للأملاك بشأن حصر جميع منافع الري التابعة للوزارة وتسجيلها ضمن منظومة حصر الأملاك ذات الصلة في ضوء القانون ١٤٧ لسنة ٢٠٢١، ومراجعة موقف تشكيل لجنة تحديد إيجار المثل للوحدات السكنية وكذا أعمال اللجنة والقيمة التي تحددها للوحدات السكنية التابعة لإشراف الإدارة.

وفى محافظة كفر الشيخ، وجه الدكتور سويلم بقيام قطاع التفتيش الفني بالديوان العام بمراجعة موقف عمليات التأهيل في محافظة كفر الشيخ.

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وفى محافظة المنيا، وجه الدكتور سويلم بقيام الإدارة المركزية للموارد المائية والري لمحافظة المنيا بدراسة إعادة توزيع السادة المهندسين بين الإدارات المركزية بنطاق المحافظة (ري – صرف – ميكانيكا وكهرباء) لسد العجز الموجود في بعض الإدارات، وإعداد تقرير دوري بصفة شهرية يشمل تقييمات المهندسين بمختلف مستوياتهم ومقترحات التنقلات المطلوبة لتحسين وتطوير الأداء بما يخدم أهداف الوزارة، والتنسيق مع الإدارة المركزية للمباني والشئون الهندسية لمراجعة حالة المباني ذات الطابع المعماري الخاص والمميز مع الحفاظ على الطابع التاريخى والمعمارى لتلك المبانى عند إجراء أي صيانة عليها، ومراجعة موقف المخالفات وتحرير المحاضر للآبار الجوفية المخالفة بالتنسيق مع قطاع المياه الجوفية، والإفادة بتقرير مصور عن الوحدات السكنية بمجمع الري بمدينة المنيا وما تم من أعمال صيانة ودراسات ومقايسات سابقة.

تقرير شهري يشمل تقييمات المهندسين

وفى محافظات القناة "الإسماعيلية والسويس وبورسعيد"، وجه الدكتور سويلم بقيام قطاع التفتيش الفني بالديوان العام بمراجعة أعمال تطهير ترعة بورسعيد من الفم وحتي كم ٣٣، وقيام الإدارة المركزية للموارد المائية والري لمحافظات القناة بالتنسيق مع معهد بحوث صيانة القنوات المائية بخصوص تقييم تجربة إزالة الحشائش بالطرق الحيوية (أسماك المبروك)، وإعداد تقرير شهري يشمل تقييمات المهندسين بمختلف مستوياتهم ومقترحات التنقلات لتحسين وتطوير الأداء، والتنسيق مع الإدارة المركزية لصيانة المجاري المائية بشأن تحديد المواصفات الفنية للحفارات المستخدمة بعمليات التطهيرات بما لا يؤثر سلبًا على الطرق الاسفلتية أثناء اجراء عمليات التطهير الميكانيكي، ومتابعة نتائج دراسة ترعة بورسعيد وتوزيع المسئوليات على جهات الاختصاص لتوفير الإحتياجات المائية المترتبة على الترعة.

وأيضا إعداد تقرير عن عملية تكريك ترعة السويس الجاري تنفيذها حاليًا من الفم وحتي كم ٥٠ وبيان الموقف التنفيذي لها، ومدي استخدام نواتج الحفر في تقوية الجسور عليها أو بمناطق أخري ذات الاحتياج، ومتابعة تحرير المخالفات للأراضي الجديدة التي تروي بالغمر بالمخالفة بالتنسيق مع مصلحة الري، والتنسيق مع مصلحة الميكانيكا والكهرباء بشأن الأعمال اللازمة لضمان الاستعداد التام والجاهزية لمحطات الشلوفة ومحطات ترعة التوسع، ومراجعة الدراسة الخاصة بترعة السويس مع التنسيق مع أجهزة المحافظة المختصة لإزالة التعديات على ترعة السويس.

المركزية للموارد المائية والرى المركزية للأملاك حصر جميع منافع الري منظومة حصر الأملاك تحديد إيجار المثل للوحدات السكنية الدكتور سويلم

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