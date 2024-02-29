الخميس 29 فبراير 2024
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مصر

وزير الري يستعرض خطة تطوير واجهات النيل

اجتماع وزير الموارد
اجتماع وزير الموارد المائية والري

تواصل وزارة الموارد المائية والري ممثلة في قطاع تطوير وحماية نهر النيل، تنفيذ حملات إزالة موسعة للتعديات على الترع وفرعى النيل دمياط ورشيد، ضمن الموجة 22 من الحملة القومية لإنقاذ النيل واسترداد أراضي الدولة بالتعاون مع عدة وزارات.

وفي ذات الإطار، عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل المهندس حسام طاهر، لمتابعة خطة تطوير واجهات النيل وحماية النهر وفرعيه من التعديات، وأيضًا استعراض خطة لتطوير واجهات النيل على طول الشاطىء بهدف خلق منظر حضارى على ضفاف النهر والحماية من إلقاء المخلفات والحفاظ عليه من التعديات.

 حملات إزالة لكافة التعديات في إطار الموجه 22 

حملات إزالة موسعة للتعديات 

كما واصلت أجهزة وزارة الموارد المائية والري بالمحافظات، تنفيذ حملات إزالة لكافة التعديات في إطار الموجه 22 لإزالة التعديات على منافع الرى، تضمنت تنفيذ 15 قرار إزالة بمساحة 200 متر مربع بزمام هندسة رى بنها، تحت إشراف الإدارة العامة لري القليوبية، على نفقة المعتدين لتحقيق عنصر الردع اللازم وعدم العودة إلى المخالفة.

المرور الدوري المستمر على مدار اليوم لرصد اي مخالفات

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من جهته، أكد وزير الموارد المائية والري، على قيام جميع أجهزة القطاع بالمرور الدوري المستمر علي مدار اليوم لرصد اي مخالفات وتعديات على نهر النيل وفرعيه، والعمل عل وأدها في المهد لمنع تفاقم المخالفه واتخاذ الإجراءات القانونيه في حينها لتحقيق الردع اللازم.

وزير الري يجتمع مع رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل المهندس حسام طاهر، وذلك لمتابعة خطة تطوير واجهات النيل

كذلك، شدد وزير الري على ضرورة الحفاظ علي مجري نهر النيل من التلوث ومن كافه أنواع التعديات والمخالفات ومنها ردم المجرى المائي، وذلك بما يضمن سلامه امرار التصرفات المائية اللازمه لكافة الإحتياجات.

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