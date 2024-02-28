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مصر

وزير الرى: مشروع تعزيز التكيف يوفر الحماية لمسافة 69 كيلومترًا من المناطق الساحلية

لقاء وزير الرى
لقاء وزير الرى

أكد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، أهمية المشروعات القومية المنفذة حاليًا لمواجهة التحديات المائية المتزايدة ومنها مشروعات معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى، إضافة إلى أهمية الاعتماد على تحلية المياه للإنتاج الكثيف للغذاء على غرار العديد من الدول في العالم التي تحركت بالفعل في هذا الاتجاه مثل دولتى المغرب وأستراليا.

كما أكد وزير الرى أن الدولة المصرية تقوم بتنفيذ مشروعات كبرى لمعالجة مياه الصرف الزراعى مثل محطة بحر البقر بطاقة ٥,٦٠ مليون متر مكعب يوميًا، ومحطة الحمام بطاقة ٧,٥٠ مليون متر مكعب يوميًا، ومحطة المحسمة بطاقة ١ مليون متر مكعب يوميًا، وهو ما يضيف للمنظومة المائية في مصر ٤,٨٠ مليار متر مكعب سنويًا، بخلاف ٢١ مليار متر مكعب يتم إعادة استخدامها سنويًا.

الاعتماد على تحلية المياه للإنتاج الكثيف للغذاء

وأشار الدكتور سويلم، خلال مشاركته فى "منتدى المبادرة الاجتماعية.. الإدارة المستدامة للمياه" بجامعة هليوبوليس، إلى أهمية الاعتماد على تحلية المياه للإنتاج الكثيف للغذاء على غرار العديد من الدول في العالم التي تحركت بالفعل في هذا الاتجاه مثل دولتى المغرب وأستراليا، خاصة في ظل ما تتميز به مصر ودول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا باعتبارها من أكثر دول العالم من حيث السطوع الشمسى وتوفر الرياح بسرعة مرتفعة في مصر وبعض دول المنطقة، وهو ما سيسهم في تقليل تكلفة الطاقة التي تمثل من 40 – 50% من تكلفة التحلية.

ولفت وزير الرى إلى أهمية دور العلماء والباحثين والطلبة في تقديم المقترحات البحثية التي تُسهم في جعل عملية التحلية لإنتاج الغذاء ذات جدوى اقتصادية.

 

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وزير الري: الزيادة السكانية وتغيرات المناخ يمثلان ضغط كبير على الموارد المائية المحدودة في مصر

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وزير الري يستعرض استراتيجية توفير المياه في "منتدى المبادرة الاجتماعية"

كما تقوم الوزارة بالاعتماد على المواد الصديقة للبيئة في مشروعاتها مثل "مشروع تعزيز التكيف بالساحل الشمالى ودلتا نهر النيل"، والذى يوفر الحماية لمسافة 69 كيلومترًا من المناطق الساحلية بشمال الدلتا وتم تنفيذه بالتعاون مع أهالى المنطقة، بالإضافة إلى قيام الوزارة حاليًا بدراسة استخدام المواد الصديقة للبيئة لتأهيل الترع.

الإعتماد على تحلية المياه ومحطة المحسمة محطة بحر البقر تكلفة التحلية وزير الري مشروع تعزيز التكيف بالساحل الشمالى المناطق الساحلية

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