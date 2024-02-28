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مصر

وزير الري: الزيادة السكانية وتغيرات المناخ يمثلان ضغط كبير على الموارد المائية المحدودة في مصر

لقاء وزير الرى
لقاء وزير الرى

شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى في فعاليات "منتدى المبادرة الاجتماعية .. الإدارة المستدامة للمياه" والذى نظمته جامعة هليوبوليس.

وفى كلمته بالمنتدى، أشار الدكتور سويلم لأهمية تطبيق مفهوم الاستدامة في مصر وخاصة في مجال المياه، مع أهمية الإستفادة من كافة التخصصات ذات العلاقة بقطاع المياه مثل المهندسين وعلماء الاجتماع والاقتصاديين والسياسيين للتعامل مع تحديات المياه وتقديم الحلول الفعالة لمواجهتها، مشيرًا لدور الباحثين في تقديم حلول للتحديات الحالية والمستقبلية بتقنيات قليلة التكلفة تتوافق مع المجتمع المحلى.

تأثيرات تغير المناخ على مصر

وأشار وزير الرى، لتحدى الزيادة السكانية وما يمثله من ضغط كبير على الموارد المائية المحدودة، بالإضافة لتأثيرات تغير المناخ على مصر، سواء من الشمال من خلال ارتفاع منسوب سطح البحر والنوات البحرية التي تؤثر على الشواطئ والتأثير السلبى على الخزانات الجوفية بالمناطق الساحلية، أو من الجنوب من خلال التأثير الغير متوقع على منابع نهر النيل، بالإضافة لتأثير موجات الحرارة المرتفعة على استخدامات المياه داخل مصر وما يمثله ذلك من ضغط على المنظومة المائية، وكذا زيادة الظواهر المناخية المتطرفة مثل السيول الومضية.

 أضاف، أنه وأمام هذا التحدى فإن علينا تدريب شباب المهندسين والمتخصصين في مجال المياه لرفع كفاءتهم في التعامل بفاعلية مع مثل هذه الظواهر التي لم نشهدها من قبل.

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وزير الري: وجود شبكة ضخمة من الترع وتفتت الملكية الزراعية دوافع تشكيل روابط مستخدمى المياه

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وللتعامل مع تحديات المياه، أشار الدكتور سويلم لما تقوم به الوزارة من مجهودات لرفع كفاءة إستخدام المياه من خلال التحول للرى الحديث في الأراضى الرملية طبقًا لمواد قانون الموارد المائية والرى، وتشجيع المزارعين على التحول للرى الحديث فى مزارع قصب السكر والبساتين، مع وجود ترحيب كبير من المزارعين في بعض الاماكن وبعض الزراعات بالرى الحديث، وذلك لمواجهة التحديات المائية المتزايدة.

التحول للري الحديث شباب المهندسين الحرارة المرتفعة الخزانات الجوفية إرتفاع منسوب سطح البحر مجال المياه جامعة هليوبوليس

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