وزير الرى: إنهاء تطهيرات الترع والمصارف لتوفير المياه بحد أقصى شهر أبريل المقبل

تواصل أجهزة وزارة الموارد المائية والري، استعدادات مواجهة فترة أقصى الاحتياجات، والإجراءات المتخذة للتعامل مع النقاط الساخنة بعدد من المحافظات، وإجراءات تطوير منظومة توزيع المياه.

فى هذا الإطار، تابع الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، موقف اعمال تطهيرات الترع والمصارف، وتطهيرات المساقى الخصوصية بالتنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة، موجهًا بضرورة نهو كافة أعمال التطهيرات بحد أقصى شهر أبريل ٢٠٢٤، وأيضًا تطهير النطاقات الفاصلة وشبك الأعشاب أمام محطات الرفع الواقعة على الترع والمصارف، كما وجه أيضًا بمراجعة قاعدة بيانات المقاولين وإمدادها الدائم بموقف ومستوى أعمال كل مقاول وخاصة مقاولى أعمال التطهيرات كأداه لتقييم المقاولين ليتم الاعتماد عليها لاحقًا فى إجراءات إسناد أعمال الصيانة والتطهيرات للمقاولين من عدمه طبقًا للقوانين المنظمة فى هذا الشأن.

كما وجه الدكتور سويلم، خلال اجتماع مع رؤساء الإدارات المركزية، بتفعيل دور الصيانة الوقائية بالوزارة فى كافة مجالات صيانة وتطهير الترع والتغطيات والسحارات وصيانة البوابات ومحطات الخلط الوسيط.

هيكلة الإدارة المركزية لمتابعة وتقييم شبكات الصرف

كما وجه وزير الرى، بإعادة هيكلة الإدارة المركزية لمتابعة وتقييم شبكات الصرف بهيئة الصرف لتصبح إدارة مركزية مسئولة عن متابعة صيانة المصارف العمومية على غرار الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية التابعة لمصلحة الرى.

كما وجه الدكتور سويلم بسرعة نهو أعمال التطهيرات فى ترعة بورسعيد ومرور المهندس رئيس قطاع الرى للتأكد من نهو التطهيرات فى أسرع وقت، مع سرعة نهو الملاحظات التى تم رصدها بمعرفة قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري بالوزارة فيما يخص تطهيرات الترع والمصارف والسحارات مثل ترع " بحر شبين - الشرقاوية - الصالحية - بحر يوسف " وعدد من المصارف بمحافظتى كفرالشيخ وبورسعيد وهندسة صرف قويسنا بالمنوفية، وسحارة القرشية أسفل ترعة ميت يزيد، وصيانة شبك الأعشاب أمام محطة الدليل القبلى بالصالحية بمحافظة الشرقية، وأمام سحارة ترعة القنطرة.