وزير الري: تدشين أنظمة للإنذار المبكر لتمكين الدول الإفريقية من التعامل مع حالات الجفاف والفيضان

شهد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري حفل تكريم ١٥ من المتدربين الأفارقة وتسليمهم شهادات إتمام البرنامج التدريبي الذى تم عقده بالمركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي تحت عنوان "الهيدرولوجيا والنمذجة الهيدروليكية ونوعية المياه" والذى نظمه قطاع شئون مياه النيل بالتعاون مع مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والرى.

وقد شارك بالحفل كل من السفير كاسنجو ماسنجا سفير دولة الكونغو الديموقراطية بالقاهرة، والسفير محمد عزمي نائب أمين عام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية.

وقد رحب الدكتور سويلم بالمتدربين الكونغوليين مهنئًا بإجتيازهم للبرنامج التدريبي، ومعربًا عن أمله في تحقيق الهدف المرجو منه فى رفع قدرات المشاركين على المستوى الفنى، ونقل الخبرات المكتسبة خلال البرنامج للتطبيق الفعلى بالدول الإفريقية الشقيقة، خاصة في ظل مشاركة عدد من الكوارد القيادية المتميزة من المتدربين الكونغوليين في البرنامج التدريبى.

العلاقات التاريخية القوية التي تربط مصر والكونغو

وأشار الدكتور سويلم للعلاقات التاريخية القوية التي تربط مصر والكونغو الديموقراطية، وإهتمام القيادة السياسية في مصر بتوفير كافة أشكال الدعم للأشقاء بدولة الكونغو الديموقراطية، ومؤكدًا على حرصه على التواصل الدائم مع إيف بازاييبا ماسودي نائبة رئيس الوزراء ووزيرة البيئة والتنمية المستدامة الكونغولية لتعزيز التعاون بين البلدين في مجال المياه، مشيرًا لقيام مصر بتقديم الدعم للجانب الكونغولى من خلال بروتوكول التعاون الفني الموقع بين البلدين والذى يتم من خلاله تنفيذ العديد من المشروعات التنموية بدولة الكونغو الديمقراطية مثل إنشاء محطة توليد طاقة كهرومائية متعددة الأغراض - حفر عدد ١٢ بئر جوفي تعمل بالطاقة الشمسية - تبادل الخبرات في مجال الزراعة والري - إنشاء مركز للتنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية بالكونغو الديمقراطية - التدريب وبناء القدرات.

وأضاف الدكتور سويلم أن الرئاسة المصرية الحالية لمجلس وزراء المياه الأفارقة أضافت مسئولية كبيرة على مصر تجاه أشقائها الأفارقة لتقديم المزيد من الدعم والتنسيق المشترك بين مختلف الدول الإفريقية.

وأوضح أن مصر قامت بتدشين "المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي" PAN AFRICAN، والذي تم إنشاؤه تحت مظلة المبادرة الدولية للتكيف بقطاع المياه AWARe ، بما يُسهم في دعم الدول الافريقية ورفع قدرات المتدربين الأفارقة في مجال المياه للتعامل مع تحديات تغير المناخ مثل حالات الفيضانات والجفاف التي تواجهها العديد من الدول الإفريقية ومن بينها دولة الكونغو الديموقراطية، كما تعمل مصر حاليًا بالتعاون من العديد من الشركاء لوضع أنظمة للإنذار المبكر بالشكل الذى يُمكن الدول الإفريقية من التعامل مع مثل هذه الظواهر المناخية.

ومن جانبه، نقل السفير كاسنجو ماسنجا سفير دولة الكونغو الديموقراطية بالقاهرة تحيات القيادة السياسية بدولة الكونغو للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وللشعب المصرى، معربًا عن تقدير بلاده لما تقدمه مصر لدولة الكونغو الديمقراطية من دعم فعال في العديد من المجالات.

وتوجه المتدربين فى كلمة ألقاها عنهم أحد المتدربين،بالشكر للدكتور سويلم و"المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي" على ما لمسوه من حسن الضيافة وما يتمتع به المركز من إمكانيات فنية ولوجيستية متميزة، إنعكست على إكتسابهم لخبرات جديدة ومتميزة ستنعكس إيجابيًا على منظومة إدارة الموارد المائية بدولة الكونغو الديموقراطية بعد عودتهم.

الجدير بالذكر أن البرنامج التدريبي تم عقده تحت مظلة مبادرة AWARE بمقر "المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي" PACWA تحت عنوان "الهيدرولوجيا والنمذجة الهيدروليكية ونوعية المياه"، بالتعاون بين قطاع شئون مياه النيل ومركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، وذلك خلال الفترة من (١١ – ٢٢) فبراير ٢٠٢٤ بمشاركة عدد ١٩ متدرب ( ١٥ من جمهورية الكونغو الديمقراطية + ٢ من قطاع شئون مياه النيل + ٢ من هيئة السد العالي )، ويهدف البرنامج لتزويد المشاركين بالمهارات اللازمة لاستخدام برامج النمذجة الهيدرولوجية ونظم الإنذار المبكر ونوعية المياه، ويقوم بالتدريب نخبة من الخبراء المصريين من جامعة القاهرة ووزارة الموارد المائية والري ومعهد بحوث الموارد المائية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والهيئة العامة للأرصاد الجوية.