وزير الرى: مصر تسعى لتعزيز التعاون بين الدول الإفريقية لخدمة قضايا المناخ بالقارة

تحتفل مصر اليوم الجمعة 22 فبراير الجاري، بمرور عام كامل على تسلم مصر لرئاسة مجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) والذى تم يوم الخميس الموافق ٢٣ فبراير ٢٠٢٣، عندما تسلمت مصر رئاسة الأمكاو من دولة ناميبيا لمدة عامين "فبراير ٢٠٢٣ – فبراير ٢٠٢٥" .

وصرح الدكتور سويلم بأن اختيار مصر لتولى رئاسة مجلس وزراء المياه الأفارقة يأتي تقديرًا لدور مصر الهام على الساحة الإفريقية، مضيفًا أن مصر سعت وما زالت تسعى خلال رئاستها للأمكاو لتعزيز التعاون بين مختلف الدول الإفريقية لخدمة قضايا المناخ بالقارة الإفريقية، وتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة المعنى بالمياه، والدفاع عن حق المواطن الإفريقي في الحصول على إمدادات المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي، وتشجيع شركاء التنمية الدوليين على ضخ الاستثمارات في هذا المجال الحيوي لصالح القارة الافريقية.

وأشار لما تحقق من إنجازات خلال الرئاسة المصرية للأمكاو على مدى العام الماضى، حيث تم انعقاد اجتماع الدورة الثالثة عشرة للجمعية العمومية لمجلس وزراء المياه الأفارقة بالقاهرة برئاسة الدكتور سويلم، والذي كان أول اجتماع ينعقد للجمعية بعد جائحة كورونا وفى وقت تواجه فيه القارة الإفريقية تأثيرات سلبية كبيرة لتغير المناخ، وشارك في الاجتماع ممثلون عن أكثر من ٤٠ دولة إفريقية وهو معدل مشاركة لم يحدث من قبل في اجتماعات الجمعية العمومية السابقة.

وتحت مظلة الأمكاو، تم إطلاق "مجلة صوت إفريقيا للمياه" AVOW خلال فعاليات "الأسبوع العالمي للمياه في استكهولم"، حيث تُعد هذه المجلة منصة رائدة لتقديم معلومات وافية عن المياه والصرف الصحي بالقارة الإفريقية.

كما شارك الدكتور سويلم رئيس الأمكاو في "قمة المناخ الإفريقية" التى تم عقدها بكينيا في شهر سبتمبر ٢٠٢٣، والتي تم خلالها الدعوة لتوفير التمويلات اللازمة في مجال المياه بالقارة الأفريقية بقيمة ٣٠ مليار دولار حتى عام ٢٠٣٠.

وقام الأمكاو برئاسة مصر بتوقيع خطاب الإلتزام بقيادة المسار الإفريقى للإعداد للمنتدى العالمى العاشر للمياه، وذلك خلال الاجتماع التشاورى الثانى الذى عُقد في شهر إكتوبر ٢٠٢٣ في إندونيسيا.

المنتدى العالمى العاشر للمياه

ترأس الدكتور سويلم جلسة "الطريق إلى المنتدى العالمى العاشر للمياه" والتى تم عقدها ضمن فعاليات "أسبوع القاهرة السادس للمياه" يوم ١ نوفمبر ٢٠٢٣.

وتحت مظلة الأمكاو.. تم تنظيم "المؤتمر الإفريقي السابع للصرف الصحي والنظافة العامة" في شهر نوفمبر ٢٠٢٣ بدولة ناميبيا بمشاركة الدكتور سويلم، والذي تم فيه تكريم عدد من كبار مسئولي المياه بالدول الإفريقية، كما تم تكريم مصر على رأس قائمة من الدول الإفريقية على التقدم المحرز في مجال الصرف الصحي.

كما شارك الدكتور سويلم يوم ٢ ديسمبر ٢٠٢٣ في جلسة "إطلاق خطة عمل الإستثمار في أفريقيا" لتعبئة الموارد المالية اللازمة للاستثمار في مجال المياه بإفريقيا، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر COP28، حيث تم خلال الجلسة تقديم مقترحات لـ ٦٨ مشروعا بقيمة ٣٦ مليار دولار.

هذا وتقوم مصر حاليًا بوصفها رئيس الأمكاو بقيادة المسار الإفريقي للمنتدى العالمى العاشر للمياه المزمع عقده في إندونيسيا في شهر مايو ٢٠٢٤، حيث تعمل مصر على التنسيق مع مختلف الدول الإفريقية للخروج برؤية موحدة لعرضها خلال المنتدى.

كما يجرى الإعداد لقيام مصر بصفتها رئيسًا للأمكاو باستضافة "أسبوع المياه الإفريقي" بالتزامن مع فعاليات "أسبوع القاهرة السابع للمياه" والمزمع عقده في شهر إكتوبر ٢٠٢٤.