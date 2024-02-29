الخميس 29 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

وزير الرى: إنهاء تأهيل الترع بمراكز "حياة كريمة" وخطة طوارئ لمواجهة أقصى الاحتياجات المائية

اجتماع وزير الرى
اجتماع وزير الرى

عقد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، عدة اجتماعات مع السادة رؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والرى لمحافظات دمياط والمنيا وبنى سويف وكفر الشيخ والقناة، كل على حدة، لمتابعة حالة المنظومة المائية بهذه المحافظات.

واستعرض الدكتور سويلم، خلال هذه الاجتماعات، الموقف المائي بزمام كل إدارة مركزية، والحصة المائية المخصصة لكل اإدارة وآليات توزيعها، وموقف تطهيرات الترع والمصارف، وتطهير المساقي بالتنسيق مع وزارة الزراعة، ‎وصيانة بوابات أفمام الترع وقناطر الحجز، وموقف أعمال تأهيل الترع، وحالة محطات الرفع الواقعة في نطاق الإدارات، وحصر آبار المياه الجوفية وما تم اتخاذه تجاهها من إجراءات حال مخالفتها، وموقف حصر أملاك الوزارة، وحصر المخالفات والتعديات وما تم اتخاذه من إجراءات تجاهها.

موسم أقصى الاحتياجات القادم

وقد وجه الدكتور سويلم، رؤساء الإدارات المركزية بمتابعة أعمال تأهيل الترع الجارية لسرعة نهوها، خاصة ما يتم تنفيذه تحت مظلة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" مع ضمان جودة التنفيذ بأعلى مستوى، وتكثيف أعمال إزالة التعديات خاصة التعديات في المهد ضمن الموجة رقم ٢٢ للاإزالات الجاري تنفيذها حاليًا، كما أكد أهمية مراجعة موقف عقود تطهيرات الترع والمصارف وسرعة نهوها بحد أقصى شهر أبريل المقبل، وأيضًا سرعة نهو صيانة البوابات طبقًا للمستهدفات، واستمرار التنسيقات مع أجهزة وزارة الزراعة لنهو تطهيرات المساقي الخاصة، والتنسيق مع مصلحة الميكانيكا والكهرباء بشأن الأعمال اللازمة لضمان جاهزية محطات الرفع بدائرة كل إدارة، لضمان دخول موسم أقصى الاحتياجات القادم كل مكونات المنظومة المائية بحالة حسنة.

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وأكد ضرورة استمرار التنسيق بين الإدارات المركزية وأجهزة قطاع تطوير الري لتفعيل دور روابط مستخدمي المياه وإشراكهم في إدارة وتوزيع المياه على مستوي المساقي والترع الفرعية وحل المشاكل التي تواجه المنتفعين فيما بينهم قبل التصعيد لأجهزة الوزارة المختصة، وكذا متابعة قيامهم بتنفيذ أعمال تطهيرات المساقي الخاصة استعدادًا لموسم أقصي الاحتياجات القادم.

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