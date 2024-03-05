الثلاثاء 05 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

تداول 48 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الأحمر
موانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة، 9 سفن، وتم تداول 48000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و1150  شاحنة و590 سيارة وشملت حركة الواردات 36000 طن بضائع، 607 شاحنة و573 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 12000 طن بضائع، 543 شاحنة و17 سيارة.
 

يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة MANTA HACER وعلى متنها 31 الف طن ألومنيوم قادمة من السعودية، والسفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية2، بينما تغادر العبارتين أمل والرياض.

فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهي   دليلة، امل والحرية1، وغادرت ثلاث سفن وهى دليلة، الحرية2 وبوسيدون إكسبريس، كما تم تداول 3135 طن بضائع و375 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهي  كوين نفرتيتى، سينا وآور  ، كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة درة جدة وعلي متنها 475 سيارة بوزن 950 طن قادمة من جدة.
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2345 راكبا بموانيها.

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اتفاقية بين الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر وتحالف شركات موانىء أبوظبي

 جدير بالذكر أنه تداول 21 ألف طن و947 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمروصول 5 آلاف رأس عجول حية لميناء سفاجا استعدادا لشهر رمضان المعظم وتصدير 5 آلاف طن دقيق من ميناء بورتوفيق لليمن.


وأعلن أمس  المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 21000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 947 شاحنة و48 سيارة حيث شملت حركة الواردات 6000 طن بضائع، 493 شاحنة و26 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 15000 طن بضائع، 454 شاحنة و22 سيارة. 


ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة QUEENSLAND وعلى متنها 5 آلاف رأس عجول حية قادمة من جيبوتى لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وذلك استعدادا لشهر رمضان المعظم، وفي إطار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بتعزيز المخزون الاستراتيجي من اللحوم واجراء تعاقدات لإمدادات اللحوم من مناشىء مختلفة، حيث قامت الجهات المختصة بالميناء باتخاذ اللازم من اجراءات نحو فحص الشحنة وحجرها بمحجر جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بسفاجا للتأكد من سلامتها وإنهاء الفحوصات والتطعيمات اللازمة قبل طرحها وتوزيعا بالأسواق.


واستقبل الميناء السفينتين الحرية ودليلة بينما تغادر ثلاث سفن وهى وادى سفاجا، الحرية2 وبوسيدون اكسبريس فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس وغادرت السفينتين امل والرياض، كما تم تداول 3000 طن بضائع و238 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهي كوين نفرتيتى، آور وآيلة، وتغادر ميناء بورتوفيق السفينة PROJECT A وعلى متنها 5 آلاف طن دقيق متجهة الى ميناء الحديدة باليمن.
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2410 راكب بموانيها.

لهيئة موانئ البحر الأحمر حركة الواردات ميناء دمياط أرصفة موانيء الهيئة بضائع

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