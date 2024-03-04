ميناء دمياط يستقبل 9 سفن بضائع متنوعة خلال الـ 24 ساعة الماضية

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 11 سفينة.. بينما غادر عدد 9 سفن، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 40 سفينة.

بلغت حركة الصادر من البضائع العامة

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 16039 طن تشمل: 151 طن يوريا معبأ و2400 طن كسب صويا و700 طن علف و6151 طن رمل و2327 طن يوريا و4310 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 39676 طن تشمل: 8431 طن قمح و16400 طن خردة و6128 طن حديد و2000 طن زيت طعام و2217 خشب زان و4500 طن كسب صويا.

حركة الصادر من الحاويات

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 818 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 245 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3345 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 60305 طنًا... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 85661 طنًا.

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2448 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5889 شاحنة.

جدير بالذكر ان المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط اصدر بيانًا اعلاميا أمس جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 9 سفن.. بينما غادر عدد 8 سفن، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 38 سفينة، منها السفينة ( ESNA ) والتي ترفع علم مصري ويبلغ طولها 223 م وعرضها 32 م القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 63000 طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية.. يأتي ذلك في اطار جهود الدولة وتأكيدًا على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الإستراتيجية وتلبية إحتياجاتها من القمح.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 16832 طن تشمل: 900 طن أسمنت معبأ و300 طن كسب صويا و200 طن علف و8323 طن يوريا و1819 طن رمل و5290 طن بضائع متنوعة