الأحد 03 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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تداول 55 سفينة و 48367 طن بضائع عامة في ميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط  خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 9 سفن، بينما غادر عدد 8 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 38 سفينة، منها السفينة (ESNA ) والتي ترفع علم مصر، ويبلغ طولها 223 م وعرضها 32 م القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 63000 طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية. 

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 16832 طنا، تشمل 900 طن أسمنت معبأ و300 طن كسب صويا و200 طن علف و8323 طن يوريا و1819 طن رمل و5290 طن بضائع متنوعة.

تفاصيل حركة الوارد 

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 31535 طن تشمل:  13481 طن قمح و7938 طن خردة و1798 طن حديد و1100 طن زيت طعام و1218 خشب زان و6000 طن كسب صويا.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1219 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 144 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3499 حاوية مكافئة.

رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 61423 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 86026 طنًا.

كما غادر عدد 4 قطار بحمولة إجمالية 4982 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم ابو راضي وبنى سويف وامبابه وكفر الشيخ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4172 شاحنة.

تاريخ ميناء دمياط المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط استقبل ميناء دمياط 15 سفينة للحاويات أكبر سفينة حاويات أحداث دمياط

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