1449 مخالفة تموينية في حملات مكبرة بدمياط

أعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، عن تحرير 1449 محضرًا خلال حملات شنتها مديرية التموين بدمياط على مدار الشهر الماضي.

وتنفيذًا لتوجيهات محافظ دمياط، بمتابعة الأسواق للتأكد من توافر السلع والمواد البترولية والتزام المخابز بتوفير الخبز بالمواصفات والأوزان المقررة، نفَّذت مديرية التموين بدمياط، حملات لمتابعة حركة السلع بالأسواق على مدار شهر فبراير الماضي.

وأسفرت الحملات عن تحرير ١٤٤٩ محضرًا، حيث تم رصد مخالفات للمخابز تعلقت بنقص وزن رغيف الخبز وعدم الالتزام بالمواصفات، وضرب وهمي واستيلاء على مال عام، تم تحرير ١٥٩ محضرًا حيالها، كما تم تحرير ١٢٩٠محضرًا للأسواق لعدم الإعلان عن أسعار السلع، العمل بدون شهادة صحية، غش تجاري، بيع سلع بقيمة أعلى من القيمة المقررة، بيع لحوم مكشوفة، وسلع مجهولة المصدر والعمل بدون ترخيص.

في سياق متصل، ووجهت الدكتورة منال عوض، تعليماتها إلى رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، بالإشراف على معارض "أهلًا رمضان" والتأكد من توافر السلع، وأكدت أيضًا على تكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات بشكل دوري ومراجعة أعمدة الإنارة بالشوارع، والمرور على المواقف وكذلك تكثيف حملات الإشغالات بالتعاون مع شرطة المرافق والإشراف على ساحات صلاة التراويح بالتنسيق مع مديرية الأوقاف.

وأكدت محافظ دمياط، على غرفة عمليات المحافظة استمرار تواصلها مع كل الجهات طوال شهر رمضان المبارك من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.