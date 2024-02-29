بنسبة خصم 20%.. أثاث دمياط يشارك في معرض القاهرة الدولي

افتتحت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، واللواء شريف المواردي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، معرض القاهرة الدولي للأثاث EECA EXPO 2024، المُقام تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر.

يشارك بالمعرض عدد من الجهات المجالس التصديرية والغرف التجارية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ويتضمن منتجات متنوعة من الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والسجاد والمفروشات والملابس والأدوات المنزلية والمواد الغذائية والصناعات اليدوية والجلود، هذا إلى جانب مشاركة الغرفة التجاريه بمحافظة دمياط بجناح داخل المعرض، بمنتجات الأثاث الدمياطي في إطار الاتفاق المبرم بين المحافظة وهيئة المعارض لاتاحة الفرصة للصناع بالمحافظة للمشاركة في هذا المعرض.

وتفقدت محافظ دمياط جناح الغرفة وتواصلت مع الصناع واطلعت على المعروضات التى تنوعت بين أثاث مودرن وكلاسيك وما يقدمونه من عروض بتخفيضات على المنتجات بنسبة تصل إلى 20%، هذا إلى جانب مشاركة شركة فاليو للتمويل الاستهلاكي لتقديم خدمات التمويل للعملاء للشراء بالتقسيط على 12 شهر بدون فوائد خلال فترة المعرض وفقًا للبروتوكول المبرم بين الغرفة التجارية والشركة.

فيما وقد وجهت الدكتورة منال عوض، الشكر إلى هيئة المعارض على إتاحة الفرصة للصناع بالمحافظة على هذه المشاركة القوية لفتح آفاق تسويقية جديدة لمنتجات الأثاث بمحافظة دمياط بما يساهم فى دعم الجهود المبذولة لتطوير والنهوض بهذه الصناعة الوطنية، كما اعربت عن تطلعها الى العمل نحو المزيد من أُطر التعاون لمواكبة إستراتيجية الدولة نحو التطوير وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

يشار إلى أن معرض القاهرة الدولى يقام على مساحة 16 ألف متر مربع ويحظى بمشاركات دولية ومحلية وذلك بما يقرب من 200 شركة، كما تم اختيار دولة ليبيا كضيف شرف للمعرض هذا العام، ويشهد إطلاق مبادرة "مصنع من كل بيت" من قبل حزب حماة الوطن بهدف دعم الأسرة المصرية وتوفير فرص عمل جديدة من خلال تسويق المنتجات بالمعارض الدولية، وأيضًا تشجيع الحرف اليدوية ودعم المرأة المعيلة، علاوة على مشاركة وزراة الإنتاج الحربي وشركة أمان التابعة لوزارة الداخلية لتقديم السلع الغذائية والأساسية، هذا إلى جانب مشاركة بنك مصر لتقديم خدمات بنكية وائتمانية، وتحظى المعروضات بتخفيضات هائلة.