وكيل "تعليم دمياط": حلم الغد يبدأ من الطلاب المبدعين في الروضة

قال محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة دمياط، إن حلم الغد يبدأ أولى خطواته بإدارة الروضة التعليمية بدمياط، لبناء الطالب وتشكل شخصيته الحقيقية وتعزز قيم الانتماء والولاء في إطار اهتمام الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بالأنشطة اللاصفية واكتشاف الطلاب الموهوبين وصقلهم وتنمية مهاراتهم.

وشهد محمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم، عدة ورش عمل للطلاب والطالبات المبدعين والمبتكرين والموهوبين بمدارس إدارة الروضة التعليمية.

وشملت تلك الورش مجالات الرسم بألوان الزيت والفحم ورسم أشخاص وشغل خرز وشغل هندميد وتعلم خط عربي وبرمجه ومشروعات صغيره والعاب الكاراتيه والجمباز والإلقاء الشعري والغناء الفردى والجماعي والتمثيل والتواشيح، كذلك ورش عمل لمحبى اللغة العربية والرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية.

وذلك بمدارس الروضة الرسمية للغات والروضه الثانوية للبنات والروضة الإعدادية بنات

وأكد وكيل الوزارة، أن ما شاهده اليوم من ورش عمل للممارسات العملية للأنشطة التربوية اللاصفية في كل مناحي الأنشطة، يعبر تماما عن حقيقة الأنشطة وليس مجرد حصة أثناء اليوم الدراسي

وتابع: بدأ حلم الغد أولى خطواته اليوم لبناء الطالب وتشكل شخصيته الحقيقية وتعزز قيم الانتماء والولاء لديه من خلال ممارسة عملية في جماعة تكسب أولادنا مهارة أو حرفة فالأنشطة هي الرئة التي يتنفس منها الطلاب وهي التي تجعل المدرسة بيئه جاذبه والطالب يفرغ طاقته بالمدرسة ويتعلم العمل الجماعي داخل الفريق.

ووجه وكيل الوزارة، بتعميم التجربة بمدارس المحافظة لتشكل شخصية الطالب الحقيقية وتعزز قيم الإنتماء والولاء للوطن.