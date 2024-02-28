وكيل تعليم دمياط يتفقد سير العملية التعليمية بالمدارس (صور)

تفقَّد محمد رمضان غريب، وكيل وزارة التربية والتعليم دمياط، صباح اليوم الأربعاء، سير العملية التعليمية بالعديد من مدارس إدارة دمياط التعليمية.

شملت الجولة مدرسة غيط النصاري الإعدادية ومدرسة غيط النصاري الإبتدائية ومدرسة صادق كرات الإبتدائية والإعدادية ومدرسة الثانوية الزراعية العسكرية المشتركة.

وحضر وكيل الوزارة، طابور الصباح وناقش الطلاب والطالبات حول العملية التعليمية، كما تفقد الفصول الدراسية لمتابعة الانضباط التعليمي والإداري.

وأكد وكيل الوزارة، استمرار تفعيل حزمة البرامج العلاجية للطلاب الضعاف في القراءة والكتابة والحساب واستمرار تطبيق اليوم الرياضي والثقافي على مدار الأسبوع واكتشاف المواهب وتنمية وصقل مهاراتهم بالإضافة إلي تفعيل دور الإشراف اليومي بجدية وتوزيع حصص المدرس الغائب مع بداية اليوم الدراسي.

ووجَّه وكيل الوزارة، بتكثيف المتابعة كل في نطاق اختصاصه لتحقيق الانضباط المدرسي ومحاسبة المقصرين في أداء عملهم والعمل على إعلاء وتغليب الصالح العام.

كما تفقد وكيل الوزارة، مدرسة الشهيد رامي زيدان الثانوية وتابع انتظام العملية التعليمية بالفصول الدراسية مشددًا على حصر غياب الطلاب لكل حصة وتفعيل الأنشطة الرياضية والثقافية.

ووجَّه وكيل الوزارة، بالتشديد على حصر الغياب يوميًا بالمراحل التعليمية المختلفة والعمل على جذب الطلاب للمدرسة وتكثيف المتابعات الميدانية بالمدارس خلال اليوم الدراسي لضمان ضبط العملية التعليمية.

وكيل تعليم دمياط يتفقد سير العملية التعليمية بالمدارس

وكيل تعليم دمياط يتفقد سير العملية التعليمية بالمدارس