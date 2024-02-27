محافظ دمياط تستقبل مستشار رئيس الجمهورية لمبادرة حياة كريمة

استقبلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، اليوم الثلاثاء، الفريق محمد فريد حجازى مستشار رئيس الجمهورية لمبادرة "حياة كريمة"،فى مستهل زيارته للمحافظة لمتابعة آخر المستجدات بمشروعات المبادرة بمرحلتها الأولى الجارية بمركز كفر سعد.

رحبت "المحافظ" بالفريق حجازى على أرض دمياط فى زيارته الدورية لها لمتابعة آخر التطورات بهذا المشروع القومى العملاق للوقوف على الموقف التنفيذى وإيجاد حلول عاجلة لاى عقبات قد تبطئ نسب التنفيذ، معربة عن تقديرها للجهود التى تبذلها الدولة وفقًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للنهوض بالريف المصرى وتغطيته بكافة الخدمات مما يحقق واقع افضل لأهالي القرى.



في السياق ذاته، وافقت محافظ دمياط على تبرع مواطنين لإقامة معهد أزهري على مساحة ١٣٠٠ متر مربع بحوض نجم بناحية السيالة بمركز دمياط وإقامة مدرسة على مساحة ١٨٠٠ متر مربع بكرم ورزووق بمركز فارسكور، وإقامة محطة رفع صرف صحي على مساحة ٣٠٠ متر مربع بالهواشم بمركز كفر البطيخ، وكذلك إقامة مجمع خدمات زراعية على مساحة ١٠٠٠ متر مربع بأبو عدوى بمركز كفر سعد ، وأيضًا إقامة معهد ابتدائي أزهري على مساحة ١٢٢٥ متر مربع بالوسطانى بمركز كفر سعد وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "، والسير فى إجراءات تخصيص مساحة لاقامة معهد أزهرى اعدادى وثانوي بالخياطة.

تابع اللواء مهندس أحمد ماهر شاهين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب في دمياط و العميد مهندس محمد جلال رئيس قطاع المشروعات بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى،نسب تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»بمركز كفر سعد، حيث اجتمع مع اللواء وائل سليمان رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع،مقاول مصنع صقر لمتابعة آخر موقف تنفيذى لعدد ٣ روافع صرف صحى بقرى “ الدهايمة والنواورة والتوفيقية”.



تلى ذلك اجتماع مع شركة الانتاج الحربى المشروعات " المقاول للرئيسى لمشروعات حياة كريمة بحضور العميد محمد شعبان قطاع المشروعات بالانتاج الحربى لمتابعة اخر المستجدات التنفيذية لعدد ٤ محطات مياه، والشبكات الناقلة والداخلية لمياه الشرب لعدد ٢٨ قرية وشبكات إنحدار وروافع الصرف الصحى لعدد ١٣ قرية.