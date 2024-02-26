الإثنين 26 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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حركة تداول السفن والحاويات بميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية

ميناء دمياط
ميناء دمياط

استقبل  ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 9 سفن، بينما غادر عدد 10 سفن، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 40 سفينة، منها السفينة  ( KING WIN ) والتي ترفع علم بنما ويبلغ طولها 190 م وعرضها 32 م القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 52500 طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية  ًحيث يأتي ذلك في اطار جهود الدولة وتأكيدًا على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الإستراتيجية وتلبية إحتياجاتها من القمح.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 31287 طن تشمل: 8863 طن اسمنت معبأ و1066 طن مولاس و16936 طن يوريا و4422 طن بضائع متنوعة.
 

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 82674 طن تشمل:  13640 طن سكر و16448 طن قمح و14222 طن خردة و2512 طن زيت طعام و1380 طن مولاس و10914 طن فول صويا و23558 طن ذرة.
 

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 704 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 221 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4728 حاوية مكافئة. 

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 62006 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 94753 طنًا.
 

كما غادر عدد 4 قطار بحمولة إجمالية 4944 طن قمح متجهين إلى صوامع كفر الشيخ وطنطا وكوم أبو راضي، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5538 شاحنة.

ميناء دمياط تاريخ ميناء دمياط دمياط استقبل ميناء دمياط 15 سفينة للحاويات المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط

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