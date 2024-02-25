وكيل تعليم دمياط يتفقد مدارس كفر سعد في جولة ميدانية

واصل محمد رمضان غريب، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم الأحد، جولاته التفقدية لمتابعة سير العملية التعليمية وانضباطها بمدارس إدارة كفر سعد التعليمية.

وتفقد وكيل الوزارة، مدارس كفر سعد الإبتدائية المشتركة، وكفر سعد البلد الإعدادية، ووحدة كفر سعد البلد الإبتدائية، وكفر سعد البلد الإعدادية بنين، وكفر سعد البلد الإبتدائية الجديدة، وكفر سعد الثانوية المشتركة، وكفر سعد الإعدادية المهنية، وكفر سعد الثانوية المشتركة.

وحضر "غريب" طابور الصباح وتفقد الفصول الدراسية وناقش الطلاب فيما يتم شرحه من المعلمين للوقوف على مستوى إدراك الطلاب العلمي، وإجادة المعلمين لاستخدام أساليب التعلم، كما اختبر العديد من الطلاب في القراءة والكتابة والحساب، مشددًا على ضرورة وضع البرامج والخطط العلاجية السريعة لمشكلة ضعف مستوى القراءة والكتابة لدى بعضهم، كما استمع وشاهد العديد من الطلاب والطالبات الموهوبين في الإلقاء الشعري والرياضة.

ووجَّه وكيل الوزارة، بالتشديد على حصر الغياب يوميًا بالمراحل التعليمية المختلفة والعمل على جذب الطلاب للمدرسة وتكثيف المتابعات الميدانية بالمدارس خلال اليوم الدراسي لضمان ضبط العملية التعليمية.

كما وجَّه وكيل الوزارة، مدير عام الإدارة عصام البرقي، بنشر ثقافة التعاون بين هيئات التدريس لصالح العملية التعليمية ورعاية الطلاب المتفوقين علميًا وفي الأنشطة الثقافية والرياضية والفنية وتنمية وصقل مهاراتهم بالإضافة إلى عمل محاضرات لطلاب المرحلة الثانوية يقوم بالشرح فيها أكفأ المعلمين وتفعيل مجموعات الدعم المدرسية وإظهار المعلمين المتميزين وإبراز تميزهم والنقاط المضيئة بالمدارس.

ولفت إلى ضرورة متابعة تطبيق الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية والاهتمام بدعم ورعاية الموهوبين واكتشافهم وتحفيز المتميزين منهم والعمل على صقل مهاراتهم وتنميتها وكذا تنظيم رحلات للطلاب للمشروعات القومية المنفذة وتعريفهم بما يتم على أرض الواقع من إنجازات لغرس وتنمية روح الولاء والانتماء وحب الوطن فى قلوبهم، وذلك بجانب تكثيف برامج التوعية والندوات التثقيفية من خلال برنامج الاذاعة المدرسية وطابور الصباح.