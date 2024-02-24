السبت 24 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ضبط 112 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى بدمياط

تموين دمياط
تموين دمياط

واصلت مديرية الطب البيطري في دمياط حملاتها على الأسواق للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين من خلال التفتيش بإدارة المجازر وتنفيذًا لتعليمات الدكتور السيد القصير وزير الزراعة، واللواء دكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات، والدكتور إيهاب شكري مدير عام الطب البيطري بدمياط، بتكثيف المرور اليومي على محلات الجزارة والمطاعم.

وقامت الدكتورة دينا طلعت العيسوى مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بضبط 112 كيلوجرامًا من اللحوم البلدية، والمصنعات أو اللحوم المستوردة والكبدة المستوردة وعجينة الحواوشي، وكانت جميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين وفي انتظار قرار النيابة.

تموين دمياط تموين دمياط الجديده دمياط 12 مخالفة تموينية أحداث دمياط

مواد متعلقة

حركة تداول السفن والحاويات في ميناء دمياط خلال 24 ساعة

نتيجة انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين بدمياط

تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي في 13 قرية في دمياط

وكيل تعليم "دمياط" يتفقد المدارس الثانوية العسكرية لمتابعة سير العملية التعليمية

وكيل تعليم دمياط يتفقد مدارس الإدارة لمتابعة العملية التعليمية

"أوقاف دمياط" تقيم أمسية دينية بمناسبة الاحتفال بليلة النصف من شعبان

محافظ دمياط تتفقد جناحى موبكو للأسمدة وإينى بمعرض إيجيبس 2024

حركة تداول السفن والبضائع بميناء دمياط خلال 24 ساعة

الأكثر قراءة

انهيار السوق السوداء للدولار والذهب يلحق بها.. و"رأس الحكمة" كلمة السر

اجتماع باريس ضغط على حماس وإسرائيل.. ملامح صفقة باريس لإنهاء حرب غزة

النهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الخميس؟

كواليس اجتماع "الأمل الأخير" قبل رمضان.. ضغوط عالمية للوصول إلى هدنة فى غزة

قصة طلاق وراء انسحاب عبدالمنعم مدبولي من"مدرسة الشاغبين"

عاجل.. تفاصيل مفاوضات الأهلى لخطف صفقة الزمالك المرتقبة الصيف المقبل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

الزغاليل والعتاقى

علي سعدة

مغامرة أم مؤامرة

إبراهيم عبدالفتاح

آخر قصيدة

حسين دعسة

"الوثيقة - اللغم".. المطلوب حراك إقليمي دولى لتأكيد الموقف الأمريكى

أحمد عاشور

نحن لا نبيع أرض الوطن

وائل لطفي

الاقتصاد والسياسة

سارة شريف

عقيدة السنوار

صفاء النجار

من مقامات الغضب

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

مستعمرون يدمرون أسلاكًا شائكة جنوب شرق بيت لحم فى الضفة الغربية

في اليوم الـ141 من العدوان: الاحتلال يكثف قصفه على قطاع غزة

الاحتلال يعتقل شقيقين من برقة ويقتحم مخيم العين فى نابلس