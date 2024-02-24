ضبط 112 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى بدمياط

واصلت مديرية الطب البيطري في دمياط حملاتها على الأسواق للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين من خلال التفتيش بإدارة المجازر وتنفيذًا لتعليمات الدكتور السيد القصير وزير الزراعة، واللواء دكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات، والدكتور إيهاب شكري مدير عام الطب البيطري بدمياط، بتكثيف المرور اليومي على محلات الجزارة والمطاعم.

وقامت الدكتورة دينا طلعت العيسوى مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بضبط 112 كيلوجرامًا من اللحوم البلدية، والمصنعات أو اللحوم المستوردة والكبدة المستوردة وعجينة الحواوشي، وكانت جميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين وفي انتظار قرار النيابة.