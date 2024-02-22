الخميس 22 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي في 13 قرية في دمياط

حياة كريمة
حياة كريمة

تابع  اللواء مهندس أحمد ماهر شاهين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب في دمياط و العميد مهندس محمد جلال رئيس قطاع المشروعات بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى،نسب تنفيذ مشروعات  المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»بمركز كفر سعد بمحافظة دمياط،  حيث اجتمع مع  اللواء وائل سليمان  رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع،مقاول مصنع صقر لمتابعة آخر موقف تنفيذى لعدد ٣ روافع صرف صحى بقرى مركز كفر سعد  " الدهايمة والنواورة  والتوفيقية.

تلى ذلك اجتماع مع شركة الانتاج الحربى المشروعات " المقاول للرئيسى لمشروعات حياة كريمة بحضور العميد محمد شعبان قطاع المشروعات بالانتاج الحربى لمتابعة اخر المستجدات التنفيذية لعدد ٤ محطات مياه، والشبكات الناقلة والداخلية لمياه الشرب لعدد ٢٨ قرية وشبكات إنحدار وروافع الصرف الصحى لعدد  ١٣ قرية.

وتناول الاجتماع آخر التطورات واستعراض الموقف التنفيذي ومعدلات الأداء ومدى الالتزام بالمواصفات الفنية وجودة الأعمال لما تمثله تلك المبادرة الرئاسية من قيمة كبيرة تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين وإيصال الخدمات الأساسية من مياه شرب وصرف صحي آمن لجميع قرى الجمهورية.

وأكد  شاهين على ضرورة العمل بأقصى سرعة ممكنة في تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، من أجل توفير حياة كريمة لأهالينا بتلك القرى، والمتابعة اليومية للأعمال بهذا المشروع القومي المهم، والعمل على تذليل العقبات، وحل جميع المشكلات التي تواجه التنفيذ.

ترأست  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اجتماعًا، لمتابعة آخر التطورات بمشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " التى تجرى بمرحلتها الأولى بمركز كفر سعد، بعدد ٢٨ قرية بإجمالى ٢١٩ تابع، حيث جاء ذلك بحضور العميد دكتور سعيد عبد الخالق المشرف على المبادرة وممثلى كافة القطاعات،  والجهتين المُنفذة والاستشارية.

وتناول الاجتماع استعراض نسب التنفيذ للمشروعات الجارى تنفيذها بالقرى بكافة القطاعات والتى تتضمن قطاعات مرافق ومنشآت خدمية وصحية ومراكز شباب، وما تم إنجازه خلال الفترة الماضية،

دمياط ٢٠ محطة مياه مياه الشرب إنشاء محطات جديدة “حياة كريمة”

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