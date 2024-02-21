الأربعاء 21 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

وكيل تعليم دمياط يتفقد مدارس كفر البطيخ

تعليم دمياط
تعليم دمياط

واصل محمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم  دمياط، اليوم الأربعاء، جولاته الميدانية لتفقد انتظام العملية التعليمية بمدارس إدارة كفر البطيخ التعليمية، حيث شملت الجولة مدرسة سواحل كفر البطيخ للتعليم الأساسي ومدرسة سواحل كفر البطيخ الإبتدائية المشتركة، في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والدكتورة منال عوض محافظ دمياط بمتابعة سير العملية التعليمية بالمدارس والتأكيد على الانضباط الإداري والتعليمي.

 

حضر وكيل الوزارة طابور الصباح، وناقش الطلاب فيما يتم شرحه من المعلمين للوقوف على مستوى إدراك الطلاب العلمي، وإجادة المعلمين لاستخدام أساليب التعلم.

 

وأكد وكيل الوزارة نشر ثقافة التعاون بين هيئات التدريس لصالح العملية التعليمية ورعاية الطلاب المتفوقين علميا وفي الأنشطة الثقافية والرياضية والفنية وإظهار المعلمين المتميزين وإبراز تميزهم والنقاط المضيئة بالمدارس.

 

وتفقد وكيل وزارة التربية والتعليم دمياط،، سير العملية التعليمية بمدارس إدارة دمياط التعليمية، وتابع مدارس أبو العز الإبتدائية المشتركة والشهيد سعد الأسمر رقم ٢ والشعراء الإبتدائية بنات والشعراء الإبتدائية بنين والشعراء الإعدادية بنات وعزبة الصعيدي الإبتدائية وتفقد الفصول الدراسية لمتابعة سير العملية التعليمية.

 

وخلال تفقده للمدارس، تابع وكيل الوزارة الفصول الدراسية، واستمع للشرح المقدم من المعلمين لمتابعة مدى تحصيل التلاميذ للمواد الدراسية المقدمة لهم للوقوف على مستوى إدراك الطلاب العلمى، وإجادة المعلمين لاستخدام أساليب التعلم.

 

كما تابع معدلات العجز والزيادة في معلمي المواد، مؤكدًا تفعيل الإشراف المدرسي وتوزيع حصص الغائب حرصًا على أبنائنا الطلاب.

 

وخلال تفقد وكيل الوزارة لمدرسة الشعراء الإبتدائية بنين، تابع العملية التعليمية بالفصول الدراسية مناقشا التلاميذ في مايتم شرحه، كما تفقد أرجاء المدرسة معربا عن امتنانه لجهود إدارة المدرسة والعاملين بها، موجهًا بتكريم حمادة إبراهيم هلال مدير المدرسة للانضباط وتقدير المسئولية والعمل على تقديم خدمة تعليمية متطورة للتلاميذ.

تعليم دمياط تعليم دمياط الجديدة تعليم دمياط اليوم دمياط أحداث دمياط

مواد متعلقة

وكيل تعليم دمياط يتفقد سير العملية التعليمية خلال جولة ميدانية بعدة مدارس

محافظ دمياط تستقبل وفد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

وكيل تعليم دمياط يلتقى مديرى المدارس الثانوية

جامعة دمياط تعلن نتائج بطولة "الكاراتيه"

الأتوبيس الطائر يُفاجئ مدارس دمياط بجولات ميدانية

حركة تداول السفن بميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية

وكيل تعليم دمياط يتابع انتظام الدراسة وحضور الطلاب بالمدارس

افتتاح منفذ لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للعاملين بميناء دمياط (صور)

الأكثر قراءة

عاجل| مصر تحرج أمريكا في العدل الدولية.. كشف لجرائم الاحتلال ودعم أمريكي مطلق

مصر تُحاصر إسرائيل أمام "العدل الدولية" فى مرافعة تاريخية لأجل فلسطين

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 21-2-2024

خوفًا من غضب المسلمين.. ذعر فى إسرائيل من قرار المسجد الأقصى

كام شعبان اليوم 2024 في التاريخ الهجري والميلادي

ممثل مصر بمحكمة العدل الدولية توضح رؤية القاهرة فى الممارسات الإسرائيلية بالأراضى المحتلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

حمار الديمقراطيين

ماجد حبته

الرئيس.. والحكيم

عبد الرحيم طايع

هل تخاف إسرائيل من جثث الفلسطينيين؟!

أحمد بهاء الدين شعبان

ألمانيا وإسرائيل: "هتلر" ينهض من رقدته!

مدحت بشاى

وزارة الدفاع ووثائق الفخار الأكتوبرية

حسين دعسة

الرؤية الملكية الهاشمية تعزز نجاح العلاقات الأردنية الأمريكية لصالح قضايا المنطقة

حسين دعسة

خطط للاعتراف بدولة فلسطينية.. والإدارة الأمريكية تأخذ القرار!

عبدالوهاب داود

وإننى أحب السودان وأهله.. وأحب الطيب صالح أيضًا

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

استطلاع رأي: الإسرائيليون يستبعدون هزيمة جيش الاحتلال لحركة حماس

المدعي العسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي يقر بحدوث انتهاكات في غزة

عضو بالكنيست يكشف أسباب رفض "شباب إسرائيل" الخدمة العسكرية