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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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جامعة دمياط تعلن نتائج بطولة "الكاراتيه"

بطولة الكاراتيه بجامعة
بطولة الكاراتيه بجامعة دمياط

شهد الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس جامعة دمياط، اليوم الثلاثاء، فعاليات بطولة الجامعة للكاراتيه، بحضور الدكتور وائل فاروق الطيباني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد عبدالحميد شهاب أمين عام الجامعة والتي نظمتها الإدارة العامة لرعاية الطلاب تحت إشراف محمد رفعت مدير عام رعاية الطلاب بالجامعة، وتضمنت منافسات البطولة في  الكاتا الفردي بنين وبنات والكوميتيه الفردي بنين وبنات، والتي جاءت نتائجها على النحو التالي:

نتائج الكاتا فردي بنين:

فاز بالمركز الأول يوسف عبده وصفي العيوطي كلية التربية الرياضية، وحصل على المركز الثاني الطالب حسام علي السيد أبو عبدالله كلية التربية الرياضية، واحتل الطالب محمد عاطف سعد البيومي كلية التربية الرياضية المركز الثالث.
 

نتائج الكاتا فردي بنات:

فازت بالمركز الأول الطالبة هاجر أسعد الغيطاني كلية التربية الرياضية، حصلت على المركز الثاني الطالبة روان محمد فتوح كلية الآداب، بينما حصلت الطالبة علا حامد عامر كلية الآثار على المركز الثالث.

نتائج الكوميتيه فردي بنين تحت ميزان 75 كيلو:

فاز بالمركز الأول الطالب مازن حسين محمدين كلية التربية الرياضية، وبالمركز الثاني الطالب أحمد محمد شعبان كلية الطب، وبالمركز الثالث الطالب زياد إيهاب محمد مصطفى كلية التربية الرياضية.

نتائج الكوميتيه فردي بنين فوق ميزان 84 كيلو

فاز بالمركز الأول الطالب أشرف محمود عبدالغفار كلية الحقوق، وبالمركز الثاني الطالب، أحمد محمد يوسف كلية الآثار وبالمركز الثالث الطالب مروان محمد السماحي كلية التربية الرياضية.

 

نتائج الكوميتيه فردي بنات تحت وزن 55 كيلو

فازت بالركز الأول الطالبة رنين مصطفى إسماعيل كلية التربية الرياضية، وبالمركز الثاني الطالبة آية عبده الألفي كلية التربية الرياضية وبالمركز الثالث الطالبة ناهد عبدالغفار كلية التربية الرياضية.

 

نتائج الكوميتيه فردي بنات فوف 68 كيلو

فازت بالمركز الأول الطالبة منة حسام سالم كلية العلوم، وبالمركز الثاني الطالبة ريم أسعد الغيطاني كلية التربية الرياضية وبالمركز الثالث الطالبة نسمة هاني عبدالرازق كلية التربية الرياضية.

 

وسلم الدكتور حمدان ربيع رئيس الجامعة الميداليات للفائزين، متمنيًا لهم دوام التوفيق.

جامعة دمياط جامعة دمياط الجديدة دمياط اتحاد الكاراتيه بطولة الجامعة للكاراتيه

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