"حياة كريمة" تحول مراكز شباب القرى الأكثر احتياجا في دمياط إلى ملاعب

قال الدكتور وليد الشاذلي وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة دمياط، إن العمل في مبادرة حياة كريمة في دمياط مر بمراحل عديدة سواء بناء وتطوير مراكز الشباب في القرى الأكثر احتياجا أو تنفيذ الأنشطة الرياضية والتوعوية في تلك القرى.

وأضاف الشاذلي في تصريحات صحفية له أن منافسات دورى حياة كريمة في خماسي كرة القدم تحت شعار "مونديال حياة كريمة" انطلقت تحت تنظيم الإدارة المركزية للتنمية الرياضية "الإدارة العامة للقاعدة الشعبية" بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بدمياط للفئة العمرية من 16 إلى 25 سنة حيث المشروع هو توفير خدمات رياضية بقري حياة كريمة التي تم تطورها لممارسة الأنشطة الرياضية بالقرى، واستثمار أوقات الفراغ لدى الشباب وتنمية روح الولاء والانتماء للوطن.

وتابع أنه تم تنفيذ المجموعة الأولي والتي تنظمها الإدارة المركزية للتنمية الرياضية "الإدارة العامة للقاعدة الشعبية" بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بدمياط للفئة العمرية من 16 إلي 25 سنة خلال الفترة من 1 نوفمبر 2023 حتى 30 إبريل 2024.

يهدف المشروع إلى توفير خدمات رياضية بقري حياة كريمة التي تم تطويرها لممارسة الأنشطة الرياضية بالقرى، واستثمار أوقات الفراغ لدى الشباب وتنمية روح الولاء والانتماء للوطن.