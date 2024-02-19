وكيل تعليم دمياط يتفقد سير الدراسة فى مدارس إدارة الروضة

واصل محمد رمضان عيد وكيل وزارة التربية والتعليم في دمياط، اليوم الإثنين، جولاته الميدانية لتفقد انتظام العملية التعليمية بمدارس إدارة الروضة التعليمية، حيث شملت الجولة مدرسة الشهيد مرعي الابتدائية ومدرسة الشهيد أبو الفضل الابتدائية ومدرسة مصباح زهران الإعدادية المشتركة، وذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط بمتابعة سير العملية التعليمية بالمدارس والتأكيد على الانضباط الإداري والتعليمي.

وتفقد وكيل الوزارة الفصول الدراسية، وناقش الطلاب فيما يتم شرحه من المعلمين للوقوف على مستوى إدراك الطلاب العلمي، وإجادة المعلمين لاستخدام أساليب التعلم، كما اختبر الطلاب في القراءة والكتابة والحساب، مشددًا على ضرورة وضع البرامج والخطط العلاجية السريعة لمشكلة ضعف مستوى القراءة والكتابة لدى بعضهم، مؤكدًا أنه تمت إضافة حصتين للجدول المدرسي لعلاج الطلاب الضعاف وإثراء معرفي للطلاب الموهوبين

وأكد وكيل الوزارة نشر ثقافة التعاون بين هيئات التدريس لصالح العملية التعليمية ورعاية الطلاب المتفوقين علميا وفي الأنشطة الثقافية والرياضية والفنية وإظهار المعلمين المتميزين وإبراز تميزهم والنقاط المضيئة بالمدارس.



وعقد محمد رمضان غريب، اجتماعًا موسعًا بمديري المدارس الابتدائية وتناسيق التعليم الابتدائي على مستوى المحافظة بحضور مديري عموم المديرية والمتابعة ومديري الإدارات التعليمية.

وناقش الاجتماع خطة ورؤية مديرية التربية والتعليم بدمياط، خلال الفترة المقبلة والعديد من القرارات الوزارية الخاصة بتنظيم وانضباط سير العملية التعليمية.



وأكد وكيل الوزارة تطبيق أجندة يوم عمل مدير المدرسة من متابعة الطلاب والمعلمين بصفة يومية من قبل بدء طابور الصباح، ومتابعة تسجيل غياب الطلاب وتسجيل أذون المعلمين الذين يغادرون المدرسة أثناء اليوم الدراسي ومتابعة الإشراف اليومي بجدية، والدخول للفصول ومتابعة انتظام الشرح أثناء الحصص، ووضع برنامج علاجي للطلاب الضعاف في القراءة والكتابة، وتكليف فريق من معلمي اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات لتنفيذه تحت إشرافه المباشر، بالإضافة إلى تفعيل مجموعات الدعم ومنع إجراء الدروس الخصوصية أثناء الفترة المسائية ووضع ضوابط وتكليفات سلامة وأمن المدرسة وغيرها من المهام.