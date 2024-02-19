افتتاح منفذ لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للعاملين بميناء دمياط (صور)

افتتح اللواء بحرى أحمد حواش، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، منفذًا لبيع المنتجات الغذائية لتوفير السلع الأساسية بأسعار منخفضة للعاملين بالهيئة، بالتعاون مع إحدى الشركات العاملة بالميناء وجمعية رعاية العاملين بالهيئة.

جاء ذلك بحضور قيادات هيئة ميناء دمياط والشركة القائمة على إدارة المنفذ وجمعية رعاية العاملين ونقابة العاملين بهيئة ميناء دمياط.

في سياق متصل، استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 9 سفن، بينما غادر عدد 12 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 38 سفينة.