الإثنين 19 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

تقديم خدمات طبية مجانية لأكثر من 370 ألف مواطن في دمياط

الدكتور السيد عبدالجواد
الدكتور السيد عبدالجواد

أعلن الدكتور السيد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة في دمياط، تقديم ٣٧٧٩٦١ خدمة صحية بمنشآت الرعاية الصحية الأولية بالمحافظة خلال شهر يناير الماضي، بناءً على تعليمات الدكتورة سعاد عبدالمجيد رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض بوزارة الصحة، والدكتور أحمد عبدالغني مدير عام الإدارة العامة للرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة، وتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بتكثيف الجولات المرورية لرفع جودة الخدمات الطبية المقدمة.

وأشاد الدكتور السيد أحمد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة، بجهود إدارة الرعاية الأساسية بقيادة الدكتورة دينا أبوصير خلال الشهر الماضي، في متابعة سير العمل بجميع منشآت الرعاية الصحية الأولية التابعة لمديرية الصحة للتأكيد على جودة الخدمات الطبية المقدمة.
 

من جانبها، صرحت الدكتورة دينا أبوصير مدير إدارة الرعاية الأساسية، بأنه تم تقديم ٣٧٧٩٦١ خدمة علاجية ووقائية وتأهيلية من منشآت الرعاية الصحية الأولية بالمحافظة، حيث تم استقبال ٦٧٦١٤ مريض بعيادات طب الأسرة وعيادات الأخصائي المختلفة وعمل ١٩٩٣ جلسة علاج طبيعي علاوة عن تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لـ٢٠٤٦٠ منتفعة وخدمات التطعيمات الإجبارية لـ١٧٨٨٤ طفل ومتابعة نمو وتطور ١٦٦٨١ طفلًا ومتابعة ٤٥٦٧ سيدة حامل واستقبال عيادات الأسنان لـ٢٤٣٨٥ منتفع واستقبال ٢٦٦٠٩ حالة طوارئ وتقديم خدمات المبادرات الرئاسية للصحة العامة لـ٧٥٢٨٦ منتفع من مختلف الفئات العمرية، بالإضافة لخدمات المعمل والأشعة، فضلاً عن استقبال ٦٧٩ مريض بعيادات الباطنة والنسا والأطفال والجلدية خلال الفترة المسائية.

وفي هذا الإطار تم تكثيف جولات المرور الإشرافية على منشآت الرعاية الصحية الأولية بالمحافظة خلال فترات العمل الصباحية والمسائية والليلية.
 

وقالت الدكتورة هالة هدية مدير إدارة تنظيم الأسرة في مديرية الصحة في دمياط، إنه تم تفعيل بروتوكول التعاون لتقديم خدمات تنظيم الأسرة بعيادات جامعة دمياط، حيث تم الاجتماع الدكتور باسم الديك وكيل كلية الطب بجامعة دمياط؛ لإنشاء عيادة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة ضمن عيادات جامعة دمياط، حيث يتم تدريب الأطباء على تقديم خدمات تنظيم الأسرة وكذلك إمداد العيادة بجميع وسائل تنظيم الأسرة.

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