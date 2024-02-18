الأحد 18 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

حملة مكبرة لتنفيذ قرارات الإزالة والغلق الإداري في دمياط الجديدة

دمياط
دمياط

قال الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، إن اللجنة الدائمة لتنفيذ قرارات الإزالة والتعديات والإشغالات والغلق والإخلاء الإداري والسحب بالجهاز من إدارات التنمية والأمن وتراخيص التشغيل والشؤون القانونية بالجهاز، بالاشتراك مع شرطة التعمير، وهندسة كهرباء دمياط الجديدة، وإدارة العلاج الحر بدمياط، شنّت حملة لتنفيذ 5 قرارات غلق وتشميع للعيادات الطبية لإدارتها بدون ترخيص بالمخالفة للقانون وعدم تفعيل منظومة النفايات الطبية بنطاق الحي الثاني ومركز الحي الثاني  والمنطقة المركزية بمدينة دمياط الجديدة.

وأوضح رئيس الجهاز، أن الغلق تم لمخالفة القوانين واللوائح المنظمة لذلك وقيام بعض الأطباء بمزاولة النشاط بالمنشأة الطبية بدون ترخيص وعدم تفعيل منظومة النفايات الطبية وذلك قبل الحصول على الموافقة اللازمة كما تم فصل المرافق عن تلك المنشآت، محذرًا المخالفين من إعادة فتح هذه المنشآت إلا بعد الرجوع للإدارات المعنية لتوفيق أوضاعها.

وأضاف أن من يقوم بفض"الجمع" الأحمر، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن حياله طبقًا للقانون رقم (٤١٥) لسنة ١٩٥٤م بشأن مزاولة مهنة الطب والقانون رقم (٥١) لسنة ١٩٨١م بتنظيم المنشآت الطبية ولائحته التنفيذية وتعديلاته والقرارات المنفذة لهما وتعديلاتهما.

وفى ذات السياق، تم عمل إزالة فورية تقفيل مظلة بالطوب الأحمر من الداخل بالمجاورة الأولى بالحى الثانى، وكذلك غلق وتشميع لمحلات تعمل بدون ترخيص بالمنطقةالمركزية، وتم مصادرة المضبوطات والمعدات وإيداعها مخازن الجهاز وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالف.

الجدير بالذكر أن الحملة تمت تحت إشراف المهندس صلاح عبد الهادي نائب رئيس الجهاز، والمهندس عاصم اللبان المشرف العام على الإدارة العامة للتنمية بالجهاز ، واللواء ياسر شحاتة مدير إدارة الأمن بالجهاز، والعميد محمود عبيد رئيس قطاع شرطة التعمير لمدن شرق، ومسئولي لجنة إزالة التعديات  والإشغالات بالجهاز.

وقال رئيس الجهاز، أن ذلك يأتي في إطار حرص جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، على القضاء على جميع العشوائيات والمخالفات والتعديات بالمدينة، والتي تسيئ إلى المظهر الحضاري والجمالي، مشيرًا إلى استمرار حملات إزالة المخالفات في جميع الأحياء والمجاورات بالمدينة يوميًا، وأنه لا تهاون مع المخالفين، حتى يتم القضاء نهائيا على جميع المظاهر العشوائية بالمدينة.

ووجَّه رئيس الجهاز، الإدارات المعنية بالجهاز بضرورة أن يتم ذلك وفق ضوابط حاسمة، وتطبيق القانون على جميع المخالفين، مطالبًا أصحاب المحال العامة والتجارية بضرورة الإلتزام بشروط التراخيص، منعًا للوقوع تحت طائلة القانون، مؤكدًا عدم التهاون مع المخالفات والتعديات والتعامل معها بكل حسم حرصًا على الواجهة الحضارية للمدينة.

وأكد أن جهاز المدينة يعمل على قدمٍ وساق على مدار ٢٤ ساعة، لإبطال كل محاولات انتشار العشوائية، والحفاظ على المستوى الجمالي والشكل الحضاري للمدينة.

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