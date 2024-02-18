الأحد 18 فبراير 2024
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وكيل تعليم دمياط يتابع سير الدراسة في مدارس السرو

تعليم دمياط
تعليم دمياط

واصل محمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم  دمياط، اليوم الأحد، جولاته الميدانية لتفقد انتظام العملية التعليمية بمدارس إدارة السرو التعليمية.
 

وتفقد "رمضان" الفصول الدراسية بمدرسة كميلة حسن الدعدع الإبتدائية ومدرسة كميلة حسن الدعدع الرسمية للغات، واستمع للشرح المقدم من المعلمين لمتابعة مدى تحصيل التلاميذ للمواد الدراسية المقدمة لهم للوقوف على مستوى إدراك الطلاب العلمى، وإجادة المعلمين لاستخدام أساليب التعلم.
 

وشدد وكيل الوزارة، على ضرورة الاهتمام بالقراءة والكتابة لدى التلاميذ ووضع البرامج والخطط العلاجية السريعة لمشكلة ضعف مستوى القراءة والكتابة لدى بعضهم.
 

كما تفقد وكيل الوزارة، مدرسة حمزه السنباطي الثانوية بنات، وتابع العملية التعليمية بالفصول الدراسية، مناقشًا الطالبات في مايتم شرحه، كما تفقد أرجاء المدرسة معربًا عن امتنانه لجهود إدارة المدرسة والعاملين بها، موجهًا بتكريم الفت محمد رمل مديرة المدرسة للانضباط وتقدير المسئولية والعمل على تقديم خدمة تعليمية متطورة للطالبات.
 

وتفقد أيضًا سير العملية التعليمية بمدارس فارسكور، مؤكدًا دعمه الكامل وتذليل أي عقبات تعترض عملهم في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بمتابعة سير العملية التعليمية بالمدارس والعمل على تذليل الصعوبات التي قد تواجهها.
 

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