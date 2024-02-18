الأحد 18 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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وكيل تعليم دمياط يتفقد مدارس فارسكور

تعليم دمياط
تعليم دمياط

تفقد محمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم في  دمياط، سير العملية التعليمية بمدارس فارسكور، مؤكدًا دعمه الكامل لتذليل أي عقبات تعترض عملهم في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بمتابعة سير العملية التعليمية بالمدارس.

وزار "غريب"، اليوم الأحد، العديد من مدارس إدارة فارسكور التعليمية، حيث تفقد مدارس مجمع مناع خليل الإبتدائية والإعدادية والثانوية ومدرسة فارسكور الثانوية الصناعية بنات؛ للاطمئنان على انتظام الدراسة والتزام أعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب.

وتضمنت الزيارة حضور الطابور الصباحي وتفقد الفصول الدراسية، والتقى وكيل الوزارة عددًا من التلاميذ وأجرى معهم حوارًا للاستماع إلى آرائهم حول العملية التعليمية والانتظام في الحضور وممارسة الأنشطة الطلابية، واستلام الكتب المدرسية. 

وشدد على استمرار أعمال النظافة وتطهير وتعقيم حجرات الدراسة والتأكيد على نظافة دورات المياه؛ حرصًا على سلامة الطلاب، فضلًا عن التأكيد على الالتزام بالكتاب الدوري الخاص بمتابعة الغياب اليومي، وانضباط سير الدراسة لضمان حسن سير العملية التعليمية بمختلف المراحل، وطالب بتفعيل التسجيل الإلكتروني للغياب، مؤكدًا أهمية جذب الطلاب للمدرسة للاستفادة من العملية التعليمية والاهتمام بطابور الصباح والالتزام بتحية العلم والسلام الجمهوري.

 

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة الاهتمام بالقراءة والكتابة لدى التلاميذ ووضع البرامج والخطط العلاجية السريعة لمشكلة ضعف مستوى القراءة والكتابة لدى بعضهم.
 

ووجه وكيل التعليم بدمياط، بتفعيل الأنشطة التربوية وتخصيص فقرة يومية بالإذاعة المدرسية حول التغيرات المناخية وكيفية التعامل مع الأزمات والكوارث والمشروعات القومية لتعريفهم بما تم إنجازه لتنمية روح الولاء والانتماء وحب الوطن لدى الطلاب، بالإضافة إلى إثراء معلومات الطلاب من خلال البحث والاطلاع
 

وأصدر وكيل  التعليم، تعليمات لمديري عموم الإدارت التعليمية  نظرًا لتعرض البلاد الآن لموجة طقس سيئ وسقوط أمطار قد تصل  لحد السيول في بعض المناطق، حيث شدد على فصل التيار الكهربائي عن جميع الفصول بالمدرسة في حال سقوط المطر وعدم إعادته إلا بعد جفاف الجدران والأرضيات والتأكد من صيانة مفاتيح الكهرباء وتغيير الفيش المكسورة أو التالفة.

كما يتم مراجعة جميع وصلات الكهرباء وتغطية الأسلاك والبواطات المكشوفة من خلال مسئول الصيانة بالمدرسة والتأكد من نظافة أسطح المدراس وعدم وجود أي مخلفات أو رواكد عليها وتسليك مسالك المطر.

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