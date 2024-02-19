الإثنين 19 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

حركة تداول السفن بميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية

ميناء دمياط
ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية عدد 9 سفن، بينما غادر عدد 12 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 38 سفينة، منها السفينة (DELTA)، والتي ترفع علم ليبريا ويبلغ طولها 180م وعرضها 28م القادمة من أستراليا وعلى متنها حمولة تقدر بـ14550 طن من القمح لصالح القطاع الخاص، حيث يأتي ذلك تأكيدًا على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح.
 

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 24279 طنا تشمل: 1509 طن أسمنت معبأ و960 طن مولاس و1700 طن كسب صويا و302 طن ملح معبأ و3435 طن رمل و9550 طن كلينكر و4019 طن يوريا و2804 طن بضائع متنوعة.
 

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 30532 طنا تشمل: 50 طن سلاج و2467 طن زيت طعام و1153 طن خشب زان و13709 طن قمح و10137 طن فول و3016 طن حديد.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1362 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 42 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4186 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 72076 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 109083 طنًا.
 

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2381 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5867 شاحنة.

استقبل ميناء دمياط 15 سفينة للحاويات المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط ذكرت هيئة ميناء دمياط دمياط أحداث دمياط

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