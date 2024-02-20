حركة تداول السفن بميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية عدد 7 سفن، بينما غادر عدد 10 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 40 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 42821 طنا تشمل: 5693 طن أسمنت معبأ و1106 أطنان مولاس و400 طن ملح معبأ و1774 طن رمل و11488 طن كلينكر و16545 طن يوريا و5815 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 45802 طن تشمل: 3500 طن سلاج و3467 طن زيت طعام و747 طن أبلاكاش و23912 طن قمح و6245 طن فول و7931 طن حديد.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 973 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 96 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3678 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 68275 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 104385 طنًا.

كما غادر عدد 4 قطار بحمولة إجمالية 5044 طن قمح متجهة إلى صوامع شبرا وكوم أبوراضي، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6363 شاحنة.