وكيل تعليم دمياط يتابع انتظام الدراسة وحضور الطلاب بالمدارس

تفقد محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم الثلاثاء، سير العملية التعليمية بإدارة دمياط الجديدة، في إطار توجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بمتابعة انتظام العملية التعليمية ومتابعة المدارس ومدى انتظام الطلاب في الحضور.

وتابع "رمضان" مدارس دكتور مشرفة الثانوية العسكرية وعمر بن العزيز الثانوية بنات وأبو بكر الثانوية المشتركة ونور المعارف الثانوية، كما تفقد وكيل الوزارة مدارس ٢٥ يناير للتعليم الأساسي والسيدة خديجة للتعليم الأساسي وتفقد الفصول الدراسية لمتابعة سير العملية التعليمية.

وخلال تفقده للمدارس، تابع وكيل الوزارة معدلات العجز والزيادة في معلمي المواد ونسب حضور الطلاب، مؤكدًا حصر غياب الطلاب في كل حصة وناقش العديد من الحلول المقترحة، مؤكدًا تفعيل الإشراف المدرسي وتوزيع حصص الغائب حرصًا على أبنائنا الطلاب.

ووجه وكيل الوزارة بتكثيف المتابعة كل في نطاق اختصاصه لتحقيق الانضباط المدرسي ومحاسبة المقصرين في أداء عملهم والعمل على إعلاء وتغليب الصالح العام



كما تفقد وكيل الوزارة مدرسة عمر بن الخطاب الثانوية بنات بدمياط وتابع انتظام العملية التعليمية بالفصول الدراسية، مشددًا على حصر غياب الطالبات لكل حصة وتفعيل الأنشطة الرياضية والثقافية.

وشدد على تفعيل البرنامج العلاجي للتلاميذ الضعاف في القراءة والكتابة والحساب وتكليف معلمي المواد بقياس مستوى الطلاب.

ووجه بتكثيف المتابعة كل في نطاق اختصاصه لتحقيق الانضباط المدرسي ومحاسبة المقصرين في أداء عملهم والعمل على إعلاء وتغليب الصالح العام، حيث تابع سير اليوم الدراسى في مدارس إدارة دمياط الجديدة وحصر غياب الطلاب في كل حصة أثناء اليوم الدراسي.