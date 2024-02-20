الثلاثاء 20 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ دمياط تستقبل وفد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

جانب من استقبال محافظ
جانب من استقبال محافظ دمياط رئيس NTRA

استقبلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بمكتبها اليوم الثلاثاء، اللواء محمد السجلابى رئيس الإدارة التنفيذية للعلاقات الحكومية بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات NTRA التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والعقيد أيمن عمارة مدير إدارة الاتصالات الحكومي والمهندس هيثم جمال بقطاع التفاعل الحكومي بالجهاز.

 

تناول اللقاء مناقشة خطة إطلاق ندوات توعوية للمجتمع المدنى وذلك بالتعاون بين الجهاز والمحافظة، وكذا تحديد آليات التنسيق بين الجانبين لتنظيم ورش عمل وندوات بمشاركة الجمعيات الأهلية والجامعات خلال يومى ٤ و٥ مارس القادم، لاستهداف عدد أكبر من الفئات بالمجتمع للتوعية بأهم القضايا المتعلقة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعريف بمبادرات الجهاز وحقوق المستخدمين والخدمات الرقمية وأيضًا المحافظ الإلكترونية والسلامة من أبراج تقوية شبكات الهاتف المحمول وأيضًا التكنولوجيا المتطورة والامن السيبراني.

 

وأكدت الدكتورة منال عوض، حرص المحافظة على تقديم كافة سُبل الدعم اللازمة لاطلاق المبادرة معربة عن اعتزازها باختيار محافظة دمياط لتصبح كأول محافظة يتم تنفيذ بها تلك الخطة، مؤكدة أنه سيتم إتاحة كافة الامكانيات المطلوبة للتنفيذ وذلك للمساهمة فى تحقيق الأهداف الرامية من إطلاق هذه الندوات لتعزيز الوعى بالخدمات الرقمية وتكنولوجيا المعلومات وذلك فى إطار الرؤية التنموية نحو التحول الرقمى ضمن أهداف مصر للتنمية المستدامة.

 

وأعلنت محافظ  دمياط، عن فوز المحافظة ضمن أفضل 6 محافظات على مستوى الجمهورية فى مبادرة حوافز تميز الأداء فى إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلى، حيث جاء ذلك خلال تسلمها لدرع التكريم من الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، فى حفل عقدته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتكريم الفائزين وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لمناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024،، بمشاركة  محافظي المحافظات

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