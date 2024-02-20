الثلاثاء 20 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

الأتوبيس الطائر يُفاجئ مدارس دمياط بجولات ميدانية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شهدت مدارس محافظة  دمياط، متابعة ميدانية من أعضاء المتابعة بالمديرية والأقسام والإدارات المختلفة بالديوان من خلال "الأتوبيس الطائر"، في جولات مفاجئة، لمتابعة الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، بتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وإشراف ومتابعة محمد رمضان غريب، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط.

تابع محمد رمضان غريب، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، لجان الأتوبيس الطائر، للمرور المفاجئ على الإدارات التعليمية والمدارس، لمتابعة انتظام العملية التعليمية، ولم يعلن وكيل الوزارة عن وجهته لأي الإدارات والمدارس التي سيتابعها.

وطالب وكيل الوزارة، لجنة الأتوبيس الطائر بمراجعة الجهود المبذولة لجذب الطلاب للمدرسة وخاصة طلاب الصف الثالث الإعدادي والثالث الثانوي وعودتهم للمدرسة بشكل كامل، لاسترجاع دورها التربوي والتوجيهي، في إطار الالتزام بتنفيذ الكتاب الدوري الخاص بمتابعة الغياب اليومي للطلاب، والتأكيد على تفعيل التسجيل الإلكتروني أسبوعيا لجميع المراحل التعليمية وتفعيل الإجراءات العقابية للغياب لتحقيق الانضباط.

ولفت إلى ضرورة متابعة تطبيق الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية والاهتمام بدعم ورعاية الموهوبين واكتشافهم وتحفيز المتميزين منهم والعمل على صقل مهاراتهم وتنميتها، وكذا تنظيم رحلات للطلاب للمشروعات القومية المنفذة وتعريفهم بما يتم على أرض الواقع من إنجازات لغرس وتنمية روح الولاء والانتماء وحب الوطن  فى قلوبهم، بجانب تكثيف برامج  التوعية  والندوات التثقيفية من خلال برنامج الاذاعة المدرسية وطابور الصباح.

ووجه وكيل الوزارة مديري الإدارات واللجان بمتابعة المدارس وإرسال التقارير اليومية لمكتبه، لمتابعة انتظام العملية التعليمية بنفسه، ولم يكتف بتلقيه التقارير، فقرر التوجه للمدارس والإدارات على رأس لجان للوقوف على أرض الواقع على كافة التفاصيل.

وتفقد وكيل "تعليم دمياط" سير العملية التعليمية بإدارة دمياط الجديدة، في إطار توجيهات الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، بمتابعة انتظام العملية التعليمية ومتابعة المدارس ومدى انتظام الطلاب.

وتابع مدارس دكتور مشرفة الثانوية العسكرية وعمر بن العزيز الثانوية بنات وأبو بكر الثانوية المشتركة ونور المعارف الثانوية، كما تفقد وكيل الوزارة مدارس 25 يناير للتعليم الأساسي، والسيدة خديجة للتعليم الأساسي، وتفقد الفصول الدراسية لمتابعة سير العملية التعليمية.

تعليم دمياط تعليم دمياط الجديدة تعليم دمياط اليوم أحداث دمياط دمياط

الأكثر قراءة

رسالة تحذير أخيرة.. ماذا يعنى التحرك الأمريكى ضد إسرائيل فى مجلس الأمن؟

رفح ومصر السر.. لماذا طلبت واشنطن من مجلس الأمن إيقاف حرب غزة؟

نكشف موقف الزمالك من تقسيط غرامة كهربا بعد زيارة الأهلى

النهاردة كام شعبان 2024.. أدعية النصف من شعبان 1445

كام شعبان اليوم 2024 في التاريخ الهجري والميلادي

قائمة أسعار الفراخ والبانية والبيض والكتاكيت اليوم الاثنين 19-2-2024 فى بورصة الدواجن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

خطط للاعتراف بدولة فلسطينية.. والإدارة الأمريكية تأخذ القرار!

عبدالوهاب داود

وإننى أحب السودان وأهله.. وأحب الطيب صالح أيضًا

ماجد حبته

قمة إفريقية.. فلسطينية

بسنت حسن

محمدٌ النبى وعلىٌ الوصى

جلال حمام

مصر والبرازيل.. تشابه الظروف وتوحد الأهداف

أحمد عاطف

كيف يمكننا أن نقرأ وثائق أسرار حرب أكتوبر المُفرج عنها للمرة الأولى فى مصر؟

حسن كامل

ماذا فعل نجل وزير النقل الأسبق بالملاحة الوطنية؟

لواء. محسن الفحام

مصر والتجربة التركية- البرازيلية

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

مستعمرون يهاجمون الأهالي في بيت لحم ويقتحمون الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

محللون: انكماش الناتج المحلى لإسرائيل بنحو 20% بسبب الحرب فاق التوقعات

بعد هجوم "إلعال": هل يمكن الاستيلاء على طائرة إسرائيلية عن بُعد؟