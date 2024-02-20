الأتوبيس الطائر يُفاجئ مدارس دمياط بجولات ميدانية

شهدت مدارس محافظة دمياط، متابعة ميدانية من أعضاء المتابعة بالمديرية والأقسام والإدارات المختلفة بالديوان من خلال "الأتوبيس الطائر"، في جولات مفاجئة، لمتابعة الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، بتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وإشراف ومتابعة محمد رمضان غريب، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط.

تابع محمد رمضان غريب، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، لجان الأتوبيس الطائر، للمرور المفاجئ على الإدارات التعليمية والمدارس، لمتابعة انتظام العملية التعليمية، ولم يعلن وكيل الوزارة عن وجهته لأي الإدارات والمدارس التي سيتابعها.

وطالب وكيل الوزارة، لجنة الأتوبيس الطائر بمراجعة الجهود المبذولة لجذب الطلاب للمدرسة وخاصة طلاب الصف الثالث الإعدادي والثالث الثانوي وعودتهم للمدرسة بشكل كامل، لاسترجاع دورها التربوي والتوجيهي، في إطار الالتزام بتنفيذ الكتاب الدوري الخاص بمتابعة الغياب اليومي للطلاب، والتأكيد على تفعيل التسجيل الإلكتروني أسبوعيا لجميع المراحل التعليمية وتفعيل الإجراءات العقابية للغياب لتحقيق الانضباط.

ولفت إلى ضرورة متابعة تطبيق الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية والاهتمام بدعم ورعاية الموهوبين واكتشافهم وتحفيز المتميزين منهم والعمل على صقل مهاراتهم وتنميتها، وكذا تنظيم رحلات للطلاب للمشروعات القومية المنفذة وتعريفهم بما يتم على أرض الواقع من إنجازات لغرس وتنمية روح الولاء والانتماء وحب الوطن فى قلوبهم، بجانب تكثيف برامج التوعية والندوات التثقيفية من خلال برنامج الاذاعة المدرسية وطابور الصباح.

ووجه وكيل الوزارة مديري الإدارات واللجان بمتابعة المدارس وإرسال التقارير اليومية لمكتبه، لمتابعة انتظام العملية التعليمية بنفسه، ولم يكتف بتلقيه التقارير، فقرر التوجه للمدارس والإدارات على رأس لجان للوقوف على أرض الواقع على كافة التفاصيل.

وتفقد وكيل "تعليم دمياط" سير العملية التعليمية بإدارة دمياط الجديدة، في إطار توجيهات الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، بمتابعة انتظام العملية التعليمية ومتابعة المدارس ومدى انتظام الطلاب.

وتابع مدارس دكتور مشرفة الثانوية العسكرية وعمر بن العزيز الثانوية بنات وأبو بكر الثانوية المشتركة ونور المعارف الثانوية، كما تفقد وكيل الوزارة مدارس 25 يناير للتعليم الأساسي، والسيدة خديجة للتعليم الأساسي، وتفقد الفصول الدراسية لمتابعة سير العملية التعليمية.