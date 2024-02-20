الثلاثاء 20 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

وكيل تعليم دمياط يلتقى مديرى المدارس الثانوية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

عقد محمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم دمياط، اليوم الثلاثاء، اجتماعا موسعا بمديري المدارس الثانوية العامة والفنية علي مستوى المحافظة، بحضور الدكتورة إيناس عبدالخالق مديرعام الشئون التنفيذية والخدمات التعليمية وعادل المغربي مدير عام التعليم الفني ورحاب البراشي مدير إدارة المتابعة وتقويم الأداء ومديري الإدارات التعليمية.

وناقش الاجتماع، خطة ورؤية مديرية التربية والتعليم بدمياط، خلال الفترة المقبلة والعديد من القرارات الوزارية الخاصة بتنظيم وانضباط سير العملية التعليمية، وضرورة مواجهة مديرى التعليم الثانوى العام والفنى للسلبيات والمعوقات التى تواجههم فى مدارسهم، والتغلب على تلك المعوقات وإزالتها، ومواجهة ظاهرة غياب الطلاب خاصة الثالث الثانوى.

 

كما تضمن الاجتماع عدة محاور كان من أهمها التأكيد على طابور الصباح، وضرورة تحية العلم وترديد النشيد الوطنى لكل العاملين بجانب الطلاب، لترسيخ الوطنية والانتماء لدى نفوس النشء، مع التأكيد على حضور الجميع بأرض الطابور وخاصة، مدرسى التربية الرياضية والموسيقية والأخصائيين الاجتماعى والنفسى والصحافة إلى جانب الزائرة الصحية.

 

وأشار غريب إلى أنه على جميع مديرى المدارس، المتابعة الجادة والمستمرة وحتمية تفعيل القرار الوزارى رقم 234 لسنة 2014 بشأن الالتزام والانضباط المدرسي، وتفعيل القرارين الوزاريين رقمى 233 و237 بشأن غياب الطلاب، مؤكدًا تفعيل الأنشطة طوال الأسبوع، وذلك لما لها من تأثير جيد وجاذب للطلاب.

 

ونبه وكيل الوزارة، على أن أى طالب يستنفذ أيام الغياب، يفصل من المدرسة وفق القرار الوزارى، وهذا خاص بالتعليم الثانوى الفنى، أما الثانوى العام فأى طالب يتجاوز أيام الغياب لا يحصل على درجات الأنشطة ويحرم من دخول الامتحان ويصبح على نظام المنازل.
 

ولفت وكيل الوزارة، نظرالجميع إلى ضرورة أن تصير المدرسة هى المنبع الوحيد لتلقى العلم والنشاط معًا، مؤكدًا أنه يجب إزالة كافة الإعلانات الخاصة بالمراكز الخاصة للدروس والمعلمين، بجانب انضباط جميع المعلمين وعدم خروجهم أثناء اليوم الدراسي، مع حصر الغياب للتلاميذ والمعلمين الكترونيًا ورفعه على موقع الوزارة، إلى جانب عمل فترات أو محاضرات لطلاب الصف الثالث الثانوى من أكفأ وأمهر المعلمين الذى يختارهم الطلاب لتغطية جميع المواد التى يحتاجها الطلاب، على أن يتخللها فترات لممارسة الأنشطة الترفيهية.

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