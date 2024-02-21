الأربعاء 21 فبراير 2024
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وكيل تعليم دمياط يتفقد سير العملية التعليمية خلال جولة ميدانية بعدة مدارس

تعليم دمياط
تعليم دمياط

تفقد محمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة دمياط ،اليوم الأربعاء، سير العملية التعليمية بمدارس إدارة دمياط التعليمية. 

وتابع "وكيل الوزارة" مدارس ابو العز الابتدائية المشتركة والشهيد سعد الأسمر رقم 2 والشعراء الابتدائية بنات، والشعراء الابتدائية بنين، والشعراء الإعدادية بنات، وعزبة الصعيدي الإبتدائية وتفقد الفصول الدراسية لمتابعة سير العملية التعليمية.

 متابعة مدى تحصيل التلاميذ للمواد الدراسية المقدمة لهم

وخلال تفقده للمدارس تابع وكيل الوزارة الفصول الدراسية واستمع للشرح المقدم من المعلمين لمتابعة مدى تحصيل التلاميذ للمواد الدراسية المقدمة لهم للوقوف على مستوى إدراك الطلاب العلمي، وإجادة المعلمين لاستخدام أساليب التعلم.

كما تابع "غريب" معدلات العجز والزيادة في معلمي المواد، مؤكدا أهمية تفعيل الإشراف المدرسي وتوزيع حصص الغائب حرصًا على الطلاب، ومشددا على  تفعيل البرنامج العلاجي للتلاميذ الضعاف في القراءة والكتابة والحساب وتكليف معلمي المواد بقياس مستوى الطلاب.

تكثيف المتابعة لتحقيق الانضباط المدرسي ومحاسبة المقصرين في أداء عملهم

كما وجه بتكثيف المتابعة كل في نطاق اختصاصه لتحقيق الانضباط المدرسي ومحاسبة المقصرين في أداء عملهم والعمل على إعلاء وتغليب الصالح العام.

 وخلال تفقد وكيل الوزارة لمدرسة الشعراء الإبتدائية بنين، تابع العملية التعليمية بالفصول الدراسية مناقشا التلاميذ في ما يتم شرحه، كما تفقد ارجاء المدرسة معربا عن امتنانه لجهود إدارة المدرسة والعاملين بها، موجها بتكريم حمادة ابراهيم هلال مدير المدرسة للانضباط وتقدير المسئولية والعمل على تقديم خدمة تعليمية متطورة للتلاميذ.

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