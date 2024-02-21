الأربعاء 21 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ دمياط تتفقد جناحي موبكو للأسمدة وإيني بمعرض إيجيبس 2024

محافظ دمياط
محافظ دمياط

تفقدت الدكتورة منال عوض محافظ  دمياط، جناحي شركتى مصر لإنتاج الأسمدة "موبكو" وإينى eni بمعرض ومؤتمر مصر الدولى للطاقة "إيجبس 2024"، عقب مراسم  توقيع بروتوكول تعاون  بين محافظة دمياط ووزارتى البترول والثروة المعدنية والتربية والتعليم ومؤسسة السويدى الكتريك وشركة اينى لتنفيذ مشروع إنشاء مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة دمياط.

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد محمود رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة والمهندس ابراهيم مكى رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات والدكتور محمد هشام عضو مجلس إدارة شركة إيلاب.

وأشادت الدكتورة منال عوض محافظ  دمياط، بالمشاركة القوية لشركة موبكو بالمعرض، والذى يعكس مكانتها الرائدة بمجالات الطاقة، معربة عن سعادتها بوجود شركة عاملة على أرض المحافظة بهذا المعرض الضخم، وأكدت أيضًا أن موبكو قد حققت نجاحات واسهامات كبيرة ومتنوعة داخل المحافظة وذلك بمشاركة مجتمعية منها لتنمية وخدمة المجتمع.

وعلى جانب آخر، تفقدت محافظ دمياط، جناح شركة اينى eni بالمعرض، حيث ناقشت آلية تنفيذ مشروع إنشاء مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة دمياط والذى تم توقيع البروتوكول بشأنه بالشراكة بين شركة دمياط لاسالة الغاز الطبيعي إحدى الشركات التابعة لشركة اينى ومؤسسة السويدى الكتريك.

ووجهت الدكتورة منال عوض محافظ  دمياط، الشكر إلى الشركة على هذا التعاون المثمر فى إطار دورها لخدمة المجتمع.

 

يشار إلى أن معرض ومؤتمر مصر الدولى السابع للطاقة "إيجبس 2024" افتتحه فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، حيث عُقدت فعالياته فى الفترة من ١٩ إلى ٢١ فبراير بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية،  بمشاركة كبرى شركات ومنظمات الطاقة والبترول والغاز على المستويين الإقليمى والدولى في محافظة دمياط اليوم. 

دمياط الدكتورة منال عوض أحداث دمياط إقليم محافظة دمياط الدكتورة منال عوض محافظ

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