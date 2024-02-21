حركة تداول السفن والبضائع بميناء دمياط خلال 24 ساعة

استقبل ميناء دمياط، خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 7 سفن، بينما غادر عدد 11 سفينة، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 36 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 65428 طن تشمل: 7538 طن اسمنت معبأ و1701 طن مولاس و5510 طن ملح معبأ و12362 طن كلينكر و20170 طن يوريا و18147 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 24596 طن تشمل: 2445 طن سلاج و2716 طن زيت طعام و785 طن ابلاكاش و3854 طن قمح و3676 طن فول و11120 طن حديد.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1058 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 200 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 5779 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 58037 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 100996 طنًا.

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3731 طن قمح متجهين إلى صوامع كفر الشيخ وشبرا وكوم أبو راضي، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6124 شاحنة.