الخميس 22 فبراير 2024
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وكيل تعليم "دمياط" يتفقد المدارس الثانوية العسكرية لمتابعة سير العملية التعليمية

وكيل تعليم دمياط
وكيل تعليم دمياط

تفقد محمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم الخميس، مدرستي  دمياط الثانوية الميكانيكية العسكرية والثانوية الزخرفية العسكرية بنين بإدارة دمياط التعليمية، وذلك لمتابعة سير العملية التعليمية والتأكيد على الانضباط الإداري والتعليمي داخل المدارس.

ووجه وكيل الوزارة بتكثيف المتابعة علي المدرستين، والعمل علي ابتكار طرق لجذب الطلاب وتحسين العملية التعليمية.

تفقد مدرستي اللغات الرسمية الجديدة الامام العادل الابتدائية للاطمئنان على حسن سير الدراسة
 

كما تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم دمياط،، مدرسة اللغات الرسمية الجديدة ومدرسة الامام العادل الابتدائية بإدارة دمياط التعليمية، للاطمئنان على حسن سير وانتظام العملية التعليمية.
 وحضر "غريب" طابور الصباح بمدرسة اللغات الجديدة واستمع للإذاعة المدرسية معربا عن إعجابه بالبرنامج المقدم وشموله موضوعات تحث على غرس قيم الولاء والانتماء، كما تفقد وكيل الوزارة قاعات رياض الأطفال والصفوف الأولى.
 

إشادة بانتظام العملية التعليمية بالمدرسة وحرص هيئة التدريس على حضور الطابور

وأثنى وكيل الوزارة، على انتظام العملية التعليمية بالمدرسة وحرص هيئة التدريس على حضور الطابور، موجها إدارة المدرسة بعمل اليوم الرياضي علي مدار الأسبوع بالتبادل مع الفصول والمراحل الدراسية بالمدرسة وإقامة مسابقات ودورات ثقافية وفنية تجذب الطلاب للحضور والمشاركة بالتزامن مع العملية التعليمية
 

كما تفقد" وكيل الوزارة" مدرسة الامام العادل الإبتدائية وتفقد الفصول الدراسية وقاعات رياض الاطفال وناقش التلاميذ فيما يتم شرحه من المعلمين للوقوف على مستوى إدراك الطلاب العلمي، وإجادة المعلمين لاستراتيجيات التعلم، مشددا علي ضرورة وضع البرامج والخطط العلاجية السريعة لمشكلة ضعف مستوى القراءة والكتابة لدى بعضهم.

وحضر وكيل الوزارة طابور الصباح وناقش الطلاب فيما يتم شرحه من المعلمين للوقوف على مستوى إدراك الطلاب العلمي، وإجادة المعلمين لاستخدام أساليب التعلم.

وأكد "وكيل الوزارة" على نشر ثقافة التعاون بين هيئات التدريس لصالح العملية التعليمية ورعاية الطلاب المتفوقين علميا وفي الأنشطة الثقافية والرياضية والفنية وإظهار المعلمين المتميزين وإبراز تميزهم والنقاط المضيئة بالمدارس.

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