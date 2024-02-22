الخميس 22 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

وكيل تعليم دمياط يتفقد مدارس الإدارة لمتابعة العملية التعليمية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تفقد محمد رمضان غريب، وكيل وزارة التربية والتعليم دمياط، اليوم الخميس، مدرسة اللغات الرسمية الجديدة ومدرسة الإمام العادل الإبتدائية بإدارة دمياط التعليمية؛ للاطمئنان على حسن سير وانتظام العملية التعليمية.

وحضر "غريب" طابور الصباح بمدرسة اللغات الجديدة واستمع للإذاعة المدرسية، معربًا عن إعجابه بالبرنامج المقدم وشموله موضوعات تحث على غرس قيم الولاء والانتماء، كما تفقد وكيل الوزارة قاعات رياض الأطفال والصفوف الأولى.

وأثنى وكيل الوزارة، على انتظام العملية التعليمية بالمدرسة وحرص هيئة التدريس على حضور الطابور، موجهًا إدارة المدرسة بعمل اليوم الرياضي على مدار الأسبوع بالتبادل مع الفصول والمراحل الدراسية بالمدرسة وإقامة مسابقات ودورات ثقافية وفنية تجذب الطلاب للحضور والمشاركة بالتزامن مع العملية التعليمية.

كما تفقد وكيل الوزارة، مدرسة الإمام العادل الابتدائية وتفقد الفصول الدراسية وقاعات رياض الأطفال وناقش التلاميذ فيما يتم شرحه من المعلمين للوقوف على مستوى إدراك الطلاب العلمي، وإجادة المعلمين لاستراتيجيات التعلم، مشددًا على ضرورة وضع البرامج والخطط العلاجية السريعة لمشكلة ضعف مستوى القراءة والكتابة لدى بعضهم. 

واصل محمد رمضان غريب، وكيل وزارة التربية والتعليم  دمياط، جولاته الميدانية لتفقد انتظام العملية التعليمية بمدارس إدارة كفر البطيخ التعليمية، حيث شملت الجولة مدرسة سواحل كفر البطيخ للتعليم الأساسي ومدرسة سواحل كفر البطيخ الإبتدائية المشتركة، وذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والدكتورة منال عوض محافظ دمياط بمتابعة سير العملية التعليمية بالمدارس والتأكيد على الانضباط الإداري والتعليمي.

وحضر وكيل الوزارة طابور الصباح وناقش الطلاب فيما يتم شرحه من المعلمين للوقوف على مستوى إدراك الطلاب العلمي، وإجادة المعلمين لاستخدام أساليب التعلم.

وشدد وكيل الوزارة، على نشر ثقافة التعاون بين هيئات التدريس لصالح العملية التعليمية ورعاية الطلاب المتفوقين علميا وفي الأنشطة الثقافية والرياضية والفنية وإظهار المعلمين المتميزين وإبراز تميزهم والنقاط المضيئة بالمدارس.

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