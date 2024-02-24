حركة تداول السفن والحاويات في ميناء دمياط خلال 24 ساعة

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية، 10 سفن، بينما غادرت 12 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 38 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 25081 طنًا تشمل: 7476 طن أسمنت معبأ، 1135 طن ملح معبأ، 1317 طن كلينكر، 5453 طن يوريا، 9700 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 67311 طنًا تشمل: 8139 طن بضائع متنوعة، 11000 طن قمح، 16181 طن خردة، 962 طن فول صويا، 6357 طن صاج، 4400 طن سكر، 1560 طن زيت طعام، 800 طن مولاس، 15050 طن ذرة، و2862 طن حديد.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 869 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 691 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2709 حاويات مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 65315 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 97050 طنًا.

كما غادر عدد 4 قطار بحمولة إجمالية 5093 طن قمح متجهين إلى صوامع طنطا وشبرا وكوم أبو راضي، وعدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادمين من الإسكندرية، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 2770 شاحنة.