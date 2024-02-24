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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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نتيجة انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين بدمياط

نقابة المهندسين
نقابة المهندسين

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين الفرعية في محافظة دمياط، عن أسماء الفائزين بعضوية مجلس نقابة المهندسين في دمياط في انتخابات التجديد النصفي حيث فاز الدكتور إبراهيم بدران بعضوية مجلس النقابة للدورة الثانية على التوالي بعد حصوله على ٥٥١ صوت على مقعد شعبة كهرباء كما فازت مهندسة دعاء عرابي بعضوية مجلس النقابة بعد حصولها على ٥٦٨ صوت على مقعد شعبة كهرباء.

كما فاز مهندس سمير نصر بحوت بعضوية مجلس النقابة للدورة الثانية على التوالي بعد حصوله على ٦٤٠ صوت على مقعد مدني وفازت هبة السيد عبد اللطيف بعضوية مجلس النقابة على مقعد مدني بعد حصولها على ٥٦٦ صوت وحصل محمد هاني قنديل على عضوية مقعد النقابة على شعبة مدني بعد حصوله على ٣٤٧ صوت 
 

وفاز المهندس محمد عجوة بعضوية مجلس نقابة المهندسين لدمياط بعد حصوله على ٤٣٤ صوت ليفوز بعضوية مجلس النقابة للدورة الثانية على التوالي على مقعد ميكانيكا.

كما فاز المهندس محمد الشعراوي بعضوية مجلس نقابة المهندسين لدمياط بعد حصوله على ٣٠٢ صوت على مقعد عمارة.

وشارك 1450 مهندسا في عملية التصويت بانتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين بدمياط بنسبة تجاوزت الـ 15% من إجمالي أعضاء الجمعية العمومية ممن لهم حق التصويت والبالغ عددها 12 ألف مهندس.

من جانبه أكد المهندس عوض محمد عوض نقيب المهندسين بدمياط، أن نسب الإقبال على المشاركة بالانتخابات الخاصة بالتجديد النصفي للنقابة هذا العام مرتفعة بشكل كبير، موضحا أن نسب المشاركة فيما قبل لم تتعد الـ 7%، بينما تجاوزت مشاركة أعضاء الجمعية العمومية في هذه الانتخابات نسبة الـ15%.

وأضاف نقيب مهندسين دمياط، أن مشاركة الشباب كانت أبرز المشاهد التي شهدتها الانتخابات اليوم، مؤكدا وجود حرص شديد من شباب المهندسين على المشاركة الإيجابية سواء بالتصويت أو الترشح مما يعطي مؤشرا إيجابيا لمستقبل النقابة.

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