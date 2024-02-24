وكيل "تعليم دمياط" يتابع انتظام الدراسة في مدارس الفترتين

أكد محمد رمضان غريب، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، انتظام العمل في المدارس التي تعمل فترتين يوم السبت بالزرقا في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط بمتابعة سير العملية التعليمية.





كما أكد انتظام الدراسة فى المدارس التى تعمل بنظام الفترتين يوم السبت والتواصل المستمر مع الإدارات والمدارس لحظة بلحظة، للاطمئنان على الطلبة والعاملين، والتأكيد على مديرى العموم، وقيادات المديرية، بالمتابعات المكثفة وإرسال تقارير للمديرية.





وفى جولة تفقدية للعديد من المدارس بإدارة الزرقا التعليمية تفقد وكيل الوزارة مدرسة الإعدادية بنات ومدرسة علي الدين الابتدائية ومدرسة الإمام ناصف الثانوية بإدارة الزرقا.





وحضر "غريب" طابور الصباح واستمع للإذاعة المدرسية وتفقد الفصول الدراسية لمتابعة انتظام العملية التعليمية، وناقش التلاميذ فيما يتم شرحه من المعلمين للوقوف على مستوى إدراك الطلاب العلمي، وإجادة المعلمين لاستراتيجيات التعلم، مشددا على ضرورة وضع البرامج والخطط العلاجية السريعة لمشكلة ضعف مستوى القراءة والكتابة لدى بعضهم.





كما وجه وكيل الوزارة إدارات المدارس بعمل اليوم الرياضي على مدار الأسبوع بالتبادل مع الفصول والمراحل الدراسية بالمدرسة وإقامة مسابقات ودورات ثقافية وفنية تجذب الطلاب للحضور والمشاركة بالتزامن مع العملية التعليمية.





ولفت إلى ضرورة متابعة تطبيق الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية والاهتمام بدعم ورعاية الموهوبين واكتشافهم وتحفيز المتميزين منهم والعمل على صقل مهاراتهم وتنميتها وكذا تنظيم رحلات للطلاب للمشروعات القومية المنفذة وتعريفهم بما يتم على أرض الواقع من إنجازات لغرس وتنمية روح الولاء والانتماء وحب الوطن فى قلوبهم، وذلك بجانب تكثيف برامج التوعية والندوات التثقيفية من خلال برنامج الإذاعة المدرسية وطابور الصباح.