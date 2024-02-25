حاويات وبضائع.. تداول 42 سفينة على أرصفة ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 12 سفينة، بينما غادرت 9 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 42 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 30903 أطنان تشمل: 9707 أطنان أسمنت معبأ و450 طن مولاس و95 طن ملح معبأ و15873 طن يوريا و4778 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 66073 طن تشمل: 3200 طن بضائع متنوعة و8630 طن سكر و6400 طن قمح و17151 طن خردة و3131 طن حديد و1120 طن مولاس و4760 طن فول صويا و21681 طن ذرة.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1182 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 925 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4467 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 54814 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 95346 طنًا.

كما غادر عدد 4 قطارات بحمولة إجمالية 5004 أطنان قمح متجهين إلى صوامع كفر الشيخ وشبرا وكوم أبو راضي، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5087 شاحنة.