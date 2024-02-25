الأحد 25 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إزالة 8 حالات تعد جديدة على الأراضى أملاك الدولة فى دمياط

املاك الدولة
املاك الدولة

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ  دمياط، أعمال حملات الموجة الـ٢٢ لإزالة التعديات على أملاك الدولة، حيث أسفرت الحملات المُنفذة خلال ثانى أيام المرحلة الثانية من الموجة عن إزالة ٨ حالات تعد تابعين لولاية الإدارة العامة للموارد المائية والرى بنطاق مركز الزرقا على مساحة ٥٠٤ أمتار مربع.

وفى هذا السياق، بلغ اجمالى عدد الحالات التى تمت إزالتها على مدار اليومين ٢١حالة بمساحة إجمالية ١٢٦٤متر مربع.

وأشارت "محافظ دمياط" مجددًا إلى أن هناك تعاونا تاما بين كافة الجهات لتحقيق المستهدف من الموجة لإزالة التعديات على أملاك الدولة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باسترداد أملاك الدولة والحفاظ على حق الشعب، مؤكدة أنه تم التشديد على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الدورية للتصدى لأى محاولات للتعدى على أراضى الدولة.
 

وأكدت الدكتورة منال عوض، أن هناك تنسيقا كاملا بين كافة الجهات لتذليل المعوقات وتقديم كافة التيسيرات والدعم اللوجيستى لتحقيق المستهدف من الموجة وفقًا للجداول الزمنية المحددة، لافتة إلى أنه تم توجيه رؤساء الوحدات المحلية بالتصدى وبكل حزم للتعديات علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، حيث تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط أعمال إزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة ضمن الحملة المكبرة التي تم شنها في كافة أنحاء محافظة دمياط بالتوازي، وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بإزالة التعديات في محافظة دمياط اليوم. 

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