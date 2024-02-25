الأحد 25 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ دمياط تستقبل مدير الأمن لبحث ملفات التعاون

دمياط
دمياط

استقبلت الدكتورة منال عوض، محافظ  دمياط، بمكتبها ظهر اليوم الأحد، اللواء حسام توفيق، مدير أمن دمياط، حيث تناول اللقاء مناقشة عدد من ملفات التعاون المشترك بين الجانبين، لدعم الجهود المبذولة لتحقيق التنمية على أرض المحافظة والارتقاء بالمنظومة الأمنية بها.

وثمَّنت محافظ دمياط، الدور الذي تقوم به مديرية الأمن كركيزة أساسية لتحقيق الخطة الطموحة نحو التنمية المستدامة، لافتة إلى أن هناك تضافر للجهود بين كل الأطراف لتحقيق الصالح العام وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشادت الدكتورة منال عوض، بالدور الذي يقوم به رجال الشرطة لحفظ أمن واستقرار البلاد وتأمين المنشآت الحيوية.

حملات أمنية 

في سياق متصل قام قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط بتوجيه حملات أمنية، لضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

شملت الحملات عددًا من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية ضبط 4 قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية، بحوزة 5 متهمين لـ3 منهم معلومات جنائية، وضُبط خلالهم (7،700 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 6،500 كيلو جرام لمخدر البانجو – 8 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين) وضبط 5 فرد محلى وعدد من الطلقات. 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، ومستمرة الحملات الأمنية.

كما تم ضبط (4) قضايا «اتجار» في المواد المخدرة والأسلحة النارية، ضُبط خلالها (8،250 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 7 كيلو جرام لمخدر البانجو- 5،500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو- كمية لمخدر الهيروين- 4 فرد محلى وعدد من الطلقات)، بحوزة (6 متهمين «لـ 5 منهم معلومات جنائية»)

دمياط إقليم محافظة دمياط أمن دمياط إعتمدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ومراكز الشرطة وضبط 5 فرد محل النتائج الإيجابية

مواد متعلقة

وكيل تعليم دمياط يتفقد مدارس كفر سعد في جولة ميدانية

حاويات وبضائع.. تداول 42 سفينة على أرصفة ميناء دمياط

وكيل "تعليم دمياط" يتابع انتظام الدراسة في مدارس الفترتين

ضبط 112 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى بدمياط

حركة تداول السفن والحاويات في ميناء دمياط خلال 24 ساعة

نتيجة انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين بدمياط

تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي في 13 قرية في دمياط

وكيل تعليم "دمياط" يتفقد المدارس الثانوية العسكرية لمتابعة سير العملية التعليمية

الأكثر قراءة

عاجل.. مدبولى يوجه بخطة إفراج تدريجى عن السلع الموجودة بالجمارك.. والأولوية للسلع الغذائية والأدوية والأعلاف

كم شعبان اليوم 2024| النهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم

سعر الذهب اليوم الأحد 25-2-2024 بالجنيه المصرى والدولار 

ننشر صور ضحايا حادث غرق معدية منشأة القناطر

الحرب المنسية.. صراع السودان يهدد بعواقب جيوسياسية وعمليات تطهير عرقى

استثمارات واعدة ومكاسب ضخمة ومستقبل باهر.. رأس الحكمة مفتاح التنمية فى الجمهورية الجديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

المثقف السلبى

جلال حمام

المرافعة التى كشفت عورات إسرائيل

إسراء شوقي

التنشئة الصحيحة.. «المتحدة» تستثمر فى مستقبل الوطن

حسين دعسة

اجتماعات باريس.. 5 حلقات تلقى التحية: Bonjour

د.أحمد الخميسى

ذكرى العزيز علاء الديب

وائل لطفي

الخلطة التى يجب أن نتخلص منها

ماجد حبته

زيارة الرئيس الإريترى

د. منى حلمى

الزغاليل والعتاقى

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

مفاوضات باريس.. هل خففت حماس من مطالبها لإتمام الهدنة؟ هل الاتفاق قريب؟

رسالة سرية من وزير الدفاع لنتنياهو تثير الغضب بشأن التجنيد.. ماذا يحدث؟

أسرار خطة نتنياهو لمستقبل غزة.. غموض وخوف من مصيره المحتوم