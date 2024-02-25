الأحد 25 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

رئيس قطاع دمياط وبورسعيد يزور المدارس العسكرية في دمياط

تعليم دمياط
تعليم دمياط

استقبل "محمد رمضان غريب" وكيل وزارة التربية والتعليم  دمياط، اللواء أحمد توفيق، قائد قطاع دمياط وبورسعيد للمدارس العسكرية، بحضور عادل المغربي مدير عام التعليم الفني بدمياط وسمير الجمل مدير إدارة عزبة البرج التعليمية.
 

وتفقدا وكيل الوزارة وقائد القطاع للمدارس العسكرية، مدرستي الثانوية الصناعات البحرية برأس البر والثانوية الفندقية والخدمات السياحية.

وشاهدا المكاتب الإدارية للتربية العسكرية والفصول التعليمية للتربية العسكرية ومكاتب القادة والضباط المعلمين وميادين الرماية ومشاهدة عروض للسلاح الصامت وعروض رياضية عسكرية بأرض الطابور. 

ومن جانبه أكد اللواء احمد توفيق قائد القطاع للمدارس العسكرية، أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بالمدارس الثانوية الفنية العسكرية من أجل تعزيز قيم الولاء والانتماء للوطن وتحقيق الانضباط الذي يمثل أهم أسس النجاح في كافة كيانات الدولة. مشيدا بالتعاون المثمر بين وزارتي الدفاع والتربية والتعليم والجهود التي أثمرت عن منظومة المدارس الثانوية العسكرية بدمياط في الانضباط المدرسي وتعزيز قيم الولاء والانتماء للوطن ومواجهة التحديات التي تواجهه.

وأعرب اللواء احمد توفيق عن شكره وتقديره للأستاذ محمد رمضان وكيل الوزارة والعاملين بتعليم دمياط، للعمل على تحقيق نظام تعليمى ناجح ومنضبط وراقٍ، مشيدا بقطاع التعليم الفني بدمياط ونجاح منظومة المدارس الثانوية العسكرية بالتعليم الفني بالمحافظة، مؤكدا على الدور الذي تقوم به تلك المدارس من تعزيز القيم الوطنية والانتماء للوطن ومواجهة الأفكار غير الإيجابية وتحصين شباب مصر ضد كل ما يهدد أمنهم وسلامتهم.

من جانبه أكد محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أن القوات المسلحة المصرية العظيمة كانت وستظل هي الأمين على سيادة الدولة وأمنها ومكتسباتها التنموية، مشيدا بتوجيهات الدكتورة "منال عوض" محافظ دمياط، وقوات الدفاع الشعبي في التوسع في إنشاء المدارس العسكرية وما حققته من نظام والتزام وانضباط حيث اهتمت بغرس قيم الانضباط والشجاعة والمثابرة لدى الطلاب إلى جانب الهدف التعليمي وتحقيق هدف القيادة السياسية في رفع مستوى التعليم الفنى، مضيفا أن المؤسسة العسكرية المصرية العظيمة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ستظل حصنًا للوطن ورمزًا لمنعته.

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