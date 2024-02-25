لضخ دماء جديدة.. محافظ دمياط تترأس لجنة اختيار قيادات التعليم

ترأست الدكتورة منال عوض محافظ دمياط،، اجتماع لجنة اختيار القيادات المُنعقد اليوم بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة ومحمد رمضان مدير مديرية التربية والتعليم وأعضاء اللجنة.

حيث تم إجراء مقابلات شخصية مع المتقدمين لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية بمديرية التربية والتعليم، وذلك لاختيار أفضل العناصر لشغل الوظيفه وفقًا لأحكام القانون والشروط المُعلن عنها مسبقًا.



وأكدت "عوض"، أن اللجنة تعمل على اختيار العنصر المناسب لشغل الوظائف القيادية بكل شفافية لضخ دماء جديدة قادرة على تطوير معدلات العمل.

استقبل "محمد رمضان غريب" وكيل وزارة التربية والتعليم دمياط، اللواء أحمد توفيق، قائد قطاع دمياط وبورسعيد للمدارس العسكرية، بحضور عادل المغربي مدير عام التعليم الفني بدمياط وسمير الجمل مدير إدارة عزبة البرج التعليمية.

وتفقدا وكيل الوزارة وقائد القطاع للمدارس العسكرية، مدرستي الثانوية الصناعات البحرية برأس البر والثانوية الفندقية والخدمات السياحية.



وشاهدا المكاتب الإدارية للتربية العسكرية والفصول التعليمية للتربية العسكرية ومكاتب القادة والضباط المعلمين وميادين الرماية ومشاهدة عروض للسلاح الصامت وعروض رياضية عسكرية بأرض الطابور.



ومن جانبه أكد اللواء احمد توفيق قائد القطاع للمدارس العسكرية، أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بالمدارس الثانوية الفنية العسكرية من أجل تعزيز قيم الولاء والانتماء للوطن وتحقيق الانضباط الذي يمثل أهم أسس النجاح في كافة كيانات الدولة. مشيدا بالتعاون المثمر بين وزارتي الدفاع والتربية والتعليم والجهود التي أثمرت عن منظومة المدارس الثانوية العسكرية بدمياط في الانضباط المدرسي وتعزيز قيم الولاء والانتماء للوطن ومواجهة التحديات التي تواجهه.



من جانبه أكد محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أن القوات المسلحة المصرية العظيمة كانت وستظل هي الأمين على سيادة الدولة وأمنها ومكتسباتها التنموية، مشيدا بتوجيهات الدكتورة "منال عوض" محافظ دمياط، وقوات الدفاع الشعبي في التوسع في إنشاء المدارس العسكرية.